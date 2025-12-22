scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं रीता भट्टाचार्य? जिनपर सिंगर कुमार सानू ने किया मानहानि का केस, 3 बच्चों की हैं मां

सिंगर कुमार सानू और उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य इस समय टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. दरअसल, एक्स वाइफ के आरोपों से परेशान होकर सिंगर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया है. ऐसे में लोग ये जानने को बेताब हैं कि आखिर कुमार सानू की एक्स वाइफ कौन हैं और क्या करती हैं? आइए बताते हैं...

Advertisement
X
कुमार सानू पर भड़कीं एक्स-वाइफ (Photo: Instagram/@jaan.kumar.sanu/@kumarsanuofficial)
कुमार सानू पर भड़कीं एक्स-वाइफ (Photo: Instagram/@jaan.kumar.sanu/@kumarsanuofficial)

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू और उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य अपने पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर 50 करोड़ का मानहानि का केस किया है. दोनों के रिश्ते की कड़वाहट अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है. आइए जानते हैं कि आखिर कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता कौन हैं और सिंगर ने उनपर केस क्यों किया है?

क्यों सुर्खियों में छाई हुई हैं रीता भट्टाचार्य?

दरअसल, बिग बॉस 19 के दौरान जब कुनिका सदानंद ने शो में कुमार सानू संग अपने रिश्ते को कंफर्म किया था, तब रीता भट्टाचार्य ने इंटरव्यूज में अपने एक्स हसबैंड पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. रीता ने दावा किया था कि शादीशुदा होने के बावजूद कुमार सानू के कई अफेयर्स थे. रीता ने ये भी दावा किया था कि प्रेग्नेंसी के दौरान सिंगर ने उन्हें काफी प्रताड़ित किया था. उन्हें भूखा-प्यासा रखा जाता था. उन्हें घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी. रीता की इन्हीं बातों से नाराज होकर सिंगर कुमार सानू ने अब उनपर 50 करोड़ रुपये का मानहानि का केस कर दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Rita Bhattacharya slams Kumar Sanu over 50 crore Defamation case
'हाथ जोड़कर विनती...' कुमार सानू के 50 करोड़ के मानहानि केस पर बोलीं Ex वाइफ रीता
Kumar Sanu, Rita Bhattacharya
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, हर्जाने में मांगे 50 करोड़
Yes how are you sir
कुमार सानू को एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट
Kumar Sanu Rita Bhattacharya
कुमार सानू की एक्स वाइफ की बढ़ी मुश्किलें, सिंगर ने भेजा लीगल नोटिस
Kumar Sanu, Rita Bhattacharya
'माइक्रोवेव-पंखे ले गया था, प्रेग्नेंसी में भूखा मारा', कुमार सानू की EX वाइफ का आरोप

कौन हैं रीता भट्टाचार्य?

सिंगर कुमार सानू ने रीता भट्टाचार्य से साल 1986 में शादी रचाई थी. मगर उनका रिश्ता लंबा चल नहीं पाया. कुमार सानू और रीता साल 1994 में तलाक लेकर अलग हो गए थे. इस शादी से दोनों के तीन बच्चे भी हैं, जो अपनी मां रीता संग ही रहते हैं. 

Advertisement

रीता हमेशा लाइमलाइट और शोबिज की चकाचौंध से दूर ही रही हैं. वो सादगी से अपने बच्चों संग जिंदगी गुजारती हैं. यही वजह है कि रीता को लेकर ज्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं है. मगर अब एक्स हसबैंड संग चल रहे विवाद के चलते वो सुर्खियों में हैं.

कुमार सानू को लेकर अब क्या बोलीं रीता?

कुमार सानू के मानहानि का केस करने के बाद रीता ने फिर से ईटाइम्स को इंटरव्यू देकर अपना दर्द बयां किया है. उनका कहना है कि वो इस बात से हैरान हैं कि उनके एक्स हसबैंड ने उनसे इतनी बड़ी रकम मांगी है. रीता ने कहा कि उन्होंने बीते कई सालों से कुमार सानू से बात नहीं की है. सिंगर ने उनके और तीनों बच्चों के नंबर तक ब्लॉक कर रखे हैं. 

रीता ने ये भी कहा कि वो एक्स हसबैंड कुमार सानू के सामने हाथ जोड़कर विनती करने को तैयार हैं कि वो उनसे अगर  प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें परेशान भी न करें. अब कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य के बीच का पारिवारिक विवाद क्या मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement