'मस्ती 4' फेम एक्ट्रेस के नाम से की गंदी बातें, व्हाट्स ऐप चैट देख फूटा गुस्सा, बोलीं- मेरी पहचान...

मस्ती 4 फेम एक्ट्रेस रूही सिंह के नाम से डबल मीनिंग व्हाट्सऐप चैट्स सामने आई हैं. एक्ट्रेस ने साफ किया कि ये चैट्स फर्जी हैं और किसी फ्रॉड द्वारा उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.

चैट्स पर गुस्सा हुईं रूही सिंह (Photo: Instagram @ruhisingh12
फिल्म मस्ती 4 में फेम एक्ट्रेस रूही सिंह एक फ्रॉड का शिकार हो गईं. उनके नाम से डबल मीनिंग व्हाट्स ऐप चैट्स लीक होने का मामला सामने आया. हालांकि रूही ने बताया कि ये चैट्स उनकी नहीं हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इस बड़े फ्रॉड के बारे में आगाह किया और बताया कि कोई उनके नाम से गंदी बातें कर रहा है.

व्हाट्सऐप पर ऐसे कर रहा था बातें

8 फरवरी को रूही ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उस फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट की डिटेल्स भी थीं. उन्होंने साफ कहा कि वो इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाली हैं और फैंस से अपील की कि वो उस नंबर '6369584327' को तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करें.

रूही ने क्लियर किया कि वो चैट्स उनकी नहीं हैं, ना ही वो नंबर उनका है. कोई फ्रॉड उनके नाम से लोगों से 'शेडी चैट' कर रहा है. इस पर भरोसा बिल्कुल न करें.

रूही ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें फर्जी अकाउंट किसी से फोटोशूट को लेकर चैट कर रहा था. मैसेज में लिखा था कि वो एक मस्ती भरा, क्रेजी फोटोशूट प्लान कर रही है और अपनी असली, मस्ती वाली साइड दिखाना चाहती है. आगे मैसेज में ये भी लिखा गया कि वो हर शूट में अपना 100% देती है और उसकी एक 'बेबी साइड' भी है, जो उसकी असली पहचान है.

रुही का फूटा गुस्सा

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए रूही ने लिखा कि कोई शख्स उनकी पहचान चुरा कर लोगों को मैसेज भेज रहा है. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने साफ चेतावनी दी और लिखा- ये मैं नहीं हूं. अगर आपको ऐसे कोई भी संदिग्ध मैसेज मिलें, तो प्लीज ब्लॉक करें. उन्होंने आगे नाराजगी जताते हुए लिखा- किसी की पहचान चुराना? कुछ तो बेहतर करो. अपनी जिंदगी जियो.

रूही सिंह एक्ट्रेस होने के साथ-साथ मॉडल भी हैं. उनका जन्म जयपुर में हुआ था. उन्होंने साल 2015 में मधुर भंडारकर की फिल्म ‘कैलेंडर गर्ल्स’ से बॉलीवुड में एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके बाद वो ईश्क फॉरएवर में नजर आईं. रूही रनअवे लुगाई सीरीज भी कर चुकी हैं. हालांकि अभी तक उन्हें इंडस्ट्री में खास पहचान नहीं मिली है.

