पिछली फिल्म थी फ्लॉप, फिर भी बना सीक्वल... क्या एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' करेगी कमाल?

2004 में जब 'मस्ती' फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म आई थी, तो ये बहुत अलग टेस्ट की फिल्म थी. तब जनता ने बहुत मजेदार एडल्ट-कॉमेडी फिल्में देखी नहीं थीं. कॉमेडी फिल्मों के लिए पॉपुलर डायरेक्टर इंद्र कुमार ने 'मस्ती' से एडल्ट कॉमेडी में हाथ आजमाया था. तगड़ी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी हीरो बने. इस एक्स्परिमेंट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला और पहली फिल्म एक सरप्राइज हिट बन गई.

'मस्ती' से एक चेन शुरू हुई जो अब एक लंबी फ्रैंचाइजी बन चुकी है. 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' नाम से इसका सीक्वल बना. अगली फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' 2016 में आई और अब आ रही है 'मस्ती 4'. शुक्रवार को ये थिएटर्स में पहुंचेगी. मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या दर्शक थिएटर्स में पहुंचेंगे?

पिछली फिल्म थी फ्लॉप

2004 में 'मस्ती' एक सरप्राइज हिट बनकर आई थी. इसका सीक्वल 9 साल बाद रिलीज हुआ. पहली फिल्म का माहौल ऐसा था कि सीक्वल को भी फायदा मिला. 12 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग के साथ, 'ग्रैंड मस्ती' ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा टोटल नेट कलेक्शन किया था. मगर तीसरी फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' (2016) के साथ तगड़ा खेल हो गया. ये फिल्म शुरू से ही जनता को इम्प्रेस करने में नाकाम रही. 3 करोड़ से भी कम ओपनिंग और 13 करोड़ से थोड़े ज्यादा टोटल कलेक्शन के साथ ये फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई. और इसकी वजह खुद फिल्म की क्वालिटी थी.

कंट्रोवर्सी और खराब जोक

'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' रिलीज से दो हफ्ते पहले ही लीक हो गई. तमाम गैरकानूनी फिल्म डाउनलोड चैनल्स पर ये फिल्म आराम से अवेलेबल थी. रिलीज के बाद सबसे ज्यादा शिकायत की गई फिल्म के जोक्स और 'अश्लीलता' को लेकर. वैसे तो ये थी ही एक 'सेक्स कॉमेडी' फिल्म, जिसमें हॉरर का एंगल था. लेकिन तमाम रिव्यूज और सोशल मीडिया यूजर्स की राय में, इसके जोक्स महिलाओं को बहुत बुरी तरह ऑब्जेक्टिफाई करने वाले थे. इसलिए फिल्म को ना रिव्यू अच्छे मिले और ना लोग इसके लिए एक्साइटेड नजर आए. ऊपर से एक्टर शाइनी आहूजा ने मेकर्स को एक कानूनी नोटिस भी भेज दिया. इसमें आरोप था कि फिल्म का एक जोक, 2009 में शाइनी के खिलाफ दर्ज हुए रेप केस का रेफरेंस है.

कैसा है 'मस्ती 4' का हाल?

'मस्ती 4' का ट्रेलर करीब दो हफ्ते पहले आया है. पर इस ट्रेलर को बहुत मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. करीब 3 मिनट लंबे ट्रेलर में उसी तरह की कॉमेडी है, जिससे जनता मुंह मोड़ लेती है. ट्रेलर में जेनुइन फनी मोमेंट्स की कमी है और कई सेक्स-जोक्स का लेवल निराश करने वाला है.

पिछली तीन फिल्मों को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था. इस बार डायरेक्टर मिलाप मिलन जवेरी हैं, जिन्होंने पहली दो फिल्में लिखी थीं. मिलाप की खासियत ये है कि वो मास-ऑडियंस के मूड और स्टाइल को बहुत अच्छे से समझते हैं. इसी वजह से वो बतौर डायरेक्टर 'सत्यमेव जयते', 'मरजावां' और इसी साल आई 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी बड़ी सरप्राइज हिट्स दे चुके हैं.

ठंडी है 'मस्ती 4' की एडवांस बुकिंग

'मस्ती 4' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. शुरुआती रिस्पॉन्स बहुत दमदार नहीं है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये करीब 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है, यानी इसे ठीकठाक रिलीज मिल रही है. इस लिहाज से पहले दिन 'मस्ती 4' को 6-7 करोड़ के सॉलिड स्टार्ट की जरूरत है. लेकिन अभी का माहौल कह रहा है कि पहले दिन इसका कलेक्शन 2-3 करोड़ की रेंज में ही होता दिख रहा है.

अगर इसे सॉलिड परफॉर्म करना है तो दमदार रिव्यूज के साथ-साथ जनता की जोरदार तारीफों की जरूरत है. 'मस्ती 4' जैसी फिल्मों का कंटेंट अक्सर क्रिटिक्स की नजर में बहुत कमजोर साबित होता है. मगर ऐसी बिना दिमाग लगाए देखने वाली, बचकानी कॉमेडी वाली फिल्में अक्सर जनता में क्लिक कर जाती हैं. अगर 'मस्ती 4' के साथ पहले दिन ऐसा हुआ तो वीकेंड में फिल्म को अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी.

