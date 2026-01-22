scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जहां तीन खान सुपरस्टार वहां...', AR रहमान के सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर बोले मनोज मुंतशिर

गीतकार और कवि मनोज मुंतशिर ने एआर रहमान की हालिया सांप्रदायिक टिप्पणियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, और फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव के रहमान के दावों को खारिज किया.

Advertisement
X
एआर रहमान पर बोले मनोज मुंतशिर (Photo: ITG)
एआर रहमान पर बोले मनोज मुंतशिर (Photo: ITG)

हाल ही में दिग्गज संगीतकार एआर रहमान ने इंडस्ट्री के माहौल और पिछले कुछ सालों में आए बदलावों को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी. अब मनोज मुंतशिर ने इस पर कड़ा पलटवार करते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 'सांप्रदायिक भेदभाव' के दावों को खारिज कर दिया है. 

मनोज मुंतशिर का कहना है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा कलाकार की पहचान उसके काम से होती है, न कि उसके धर्म से. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह रहमान के दावों से पूरी तरह असहमत हैं और उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े नामों का उदाहरण देते हुए अपनी बात को रखा.

एआर रहमान पर साधा निशाना
न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा, 'ये कहना गलत है कि बॉलीवुड में किसी खास आधार पर भेदभाव होता है. भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का नाम शामिल है, जिन्हें पूरे देश का प्यार मिलता है. लेखकों और कवियों में जावेद अख्तर, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे दिग्गज हैं. इसके साथ ही मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तो भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी. यह आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि यहां टैलेंट ही सबसे ऊपर है.'

सम्बंधित ख़बरें

AR Rahman
'तो हिंदू धर्म में लौट आए एआर रहमान...', बंगाल के BJP नेता के भड़काऊ बोल
AR Rahman के बयान पर Anup Jalota ने दी ऐसी सलाह कि...
Anup Jalota, AR Rahman
'फ‍िर हिंदू बन जाओ, फिल्में मिलने लगेंगी', रहमान को अनूप जलोटा की सलाह
ar rahman son supports father
रहमान के सपोर्ट में आया बेटा, ट्रोल्स को याद कराया वो वक्त जब म‍िला था नेशनल अवॉर्ड
रहमान के सपोर्ट में इम्तियाज, इंडस्ट्री की खोली पोल, बोले- मुझे विश्वास नहीं
Advertisement

मनोज मुंतशिर ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक खुली चुनौती भी दी. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हिंदी फिल्म के शुरुआती या आखिरी क्रेडिट्स को उठाकर देख ले. वहां काम करने वाले करीब 250 लोगों की लिस्ट में आपको हर धर्म और समुदाय के नाम मिलेंगे. इस इकोसिस्टम में हर किसी को बराबर का मौका और सम्मान मिलता है.

एआर रहमान का सम्मान लेकिन...
एआर रहमान का सम्मान करते हुए मनोज ने कहा कि हमें गर्व है कि रहमान साहब हमारे देश के हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी हर बात से सहमत हुआ जाए. मनोज ने विशेष रूप से उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें पिछले आठ सालों के समय को रेखांकित किया गया था. उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि केवल पिछले आठ सालों की अवधि को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसी दौरान 'पठान' और 'जवान' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो साबित करता है कि जनता सिर्फ अच्छे काम को प्यार देती है.'

एआर रहमान ने क्या कहा था?
दरअसल बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा, 'पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं हैं. वे फैसले ले रहे हैं. शायद साम्प्रदायिक बात भी रही हो लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा. हां, कुछ विहस्पर सुनाई देती हैं. जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए. मैं कहता हूं ठीक है. मैं आराम करूंगा.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    Advertisement