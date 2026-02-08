'जिस भारत में आप बड़े हुए, वो अलग था', नसीरुद्दीन शाह पर मनोज मुंतशिर का तंज

बॉलीवुड के फेमस राइटर मनोज मुंतशिर, जो 'आदिपुरुष', 'केसरी' और दूसरी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह के उस आरोप पर रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें आखिरी समय में एक यूनिवर्सिटी से इनवाइट कैंसिल कर दिया गया.

और पढ़ें

मनोज मुंतशिर ने एक इवेंट में एक न्यूज एजेंसी से ​​बात की और कहा, 'मुझे लगता है कि इस देश में यूनिवर्सिटीज इंडिपेंडेंट तरीके से चलती हैं. यूनिवर्सिटीज सरकार द्वारा चलाई जाती हैं. यह मेरे लिए नई जानकारी है. मुझे यह नहीं पता था. उनका मैनेजमेंट ऑटोनॉमस होता है. मुझे नहीं पता कि क्या हुआ. लेकिन नसीरुद्दीन शाह एक महान कलाकार हैं. वह एक महान एक्टर हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं. मैंने एक बयान पढ़ा. उन्होंने कहा कि जिस देश में वह बड़े हुए, वह भारत नहीं है. शायद वह सही हैं. जिस देश में वह बड़े हो रहे थे और मैं बड़ा हो रहा था, वह तुष्टीकरण का देश था. यह एक नया भारत है. यह एक बेहतर भारत है. यह एक अच्छा भारत है. मुझे यह भारत ज्यादा पसंद है.'

Advertisement

आखिर क्या है पूरा विवाद?

दरअसल एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन अचानक इनवाइट कैंसिल कर दिया गया. शाह ने कहा कि उन्हें शुरू में 1 फरवरी को मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित एक कल्चरल और लिटरेरी प्रोग्राम 'जश्न-ए-उर्दू' में शामिल होना था, एक ऐसा मौका जिसे वह खास तौर पर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने के मौके के लिए अहम मानते थे.

हालांकि, उनका आरोप है कि 31 जनवरी की रात को उन्हें बताया गया कि बिना किसी एक्सप्लेनेशन या माफी के इनविटेशन वापस ले लिया गया है. जिसे उन्होंने अपमानजनक और निराशाजनक बताया.

उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी ने बाद में दर्शकों को ये कहकर गुमराह किया कि उन्होंने खुद आने से मना किया था, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है. अपने लेटर में नसीरुद्दीन शाह लिखते हैं कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि वो खुले तौर पर देश के खिलाफ बोलते हैं. इस आरोप पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो कोई एक भी उदाहरण सामने लाया जाए जिसमें उन्होंने देश की बुराई की हो.

बात करें नसीरुद्दीन शाह के वर्क फ्रंट की, तो एक्टर कुछ वक्त पहले 'गुस्ताख इश्क' फिल्म में नजर आए थे जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी खास नहीं चली थी. अब वो जल्द ही इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ की अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगे, जो जून 2026 में रिलीज की जाएगी.

---- समाप्त ----