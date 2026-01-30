'मेरे बेडरूम में कपड़े बदलते थे आमिर', बोलीं ममता कुलकर्णी, एआर रहमान विवाद पर किया कमेंट

1990 के दशक में हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री में बिताए अपने सालों पर नजर डाली है. उन्होंने उस दौर को याद किया, जिसमें गर्मजोशी, पर्सनल रिश्ते और कोई विभाजन नहीं था. ममता कुलकर्णी कई साल पहले बॉलीवुड से दूर हो गई थीं. 2025 में उन्होंने भारत में वापसी की और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गईं. हाल ही में ममता ने एक इंटरव्यू में उस दौर के फिल्म सेट्स के अपने अनुभव को शेयर किया.
आमिर खान बदलते थे बेडरूम में कपड़े
फिल्म 'बाजी' की शूटिंग के दौरान की यादें बताते हुए ममता कुलकर्णी ने उस करीबी इंडस्ट्री का जिक्र किया, जहां प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस अक्सर एक-दूसरे में घुल-मिल जाते थे. अमीर खान के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए ममता ने कहा कि उस समय शूटिंग में आज जैसा भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था. वैनिटी वैन बहुत कम थीं, और एक्टर्स अक्सर एक-दूसरे के घरों पर बेसिक सुविधाओं के लिए निर्भर रहते थे. उन्होंने बताया कि 'बाजी' की शूटिंग के दौरान अमीर खान अक्सर सीधे उनके लोखंडवाला स्थित घर आते थे, उनके बेडरूम में कपड़े बदलते थे और पैक-अप के बाद किचन में चाय बनाते थे.
एक एजेंसी को दिए बयान में ममता ने कहा, 'देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि मैं 1990 के दशक में काम कर पाई. मैंने अमीर खान के साथ काम किया, शाहरुख खान के साथ काम किया... हमने कभी एक-दूसरे के धर्म को नहीं देखा. सच कहूं तो अब क्या कहूं?' उन्होंने कहा कि तब फिल्म सेट्स पर आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं, और कलाकार अक्सर एक-दूसरे के घरों पर तैयार होकर सीधे शूटिंग के लिए निकल जाते थे.
ममता ने बताया कि यही दोस्ती की भावना भारत से बाहर भी दिखती थी, खासकर अमीर खान और शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर के दौरान, जहां इंडस्ट्री में शेयर की जाने वाली गर्मजोशी और आपसी सम्मान महसूस होता था. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब हम अमीर खान और शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे, तो हम एक-दूसरे के घरों में बैठते थे, कोई चाय बना रहा होता था, कोई खाना बना रहा होता था.'
रहमान पर बोलीं ममता कुलकर्णी
एआर रहमान के हालिया कम्युनल मुद्दों पर टिप्पणी के जवाब में ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनका बॉलीवुड का अनुभव बहुत अलग था. उनके अनुसार, जिस इंडस्ट्री को उन्होंने जाना, वह ऐसे विभाजनों से परिभाषित नहीं थी. एक्ट्रेस ने म्यूजिक इंडस्ट्री में बदलावों पर भी कमेंट किया और कहा कि हर क्रिएटिव दौर का अपना समय होता है, और आज कई प्रतिभाशाली सिंगर्स बेरोजगार बैठे हैं. ममता ने कहा, 'और जब आप एआर रहमान के बारे में पूछते हैं, तो सब कुछ का अपना समय होता है. शायद आपकी तरह का म्यूजिक अब रिलेवेंट नहीं रहा. आज बहुत सारे बहुत अच्छे सिंगर्स घर पर बैठे हैं बिना काम के.'
ऑस्कर विजेता कम्पोजर एआर रहमान ने हाल ही में BBC Asian Network के साथ इंटरैक्शन में बहस छेड़ दी थी. यहां उन्होंने बॉलीवुड में कम ऑफर्स मिलने की बात कही. म्यूजिक कम्पोजर ने कहा था, 'अब क्रिएटिव नहीं लोग फैसले लेने की पावर रखते हैं, और ये कम्युनल भी हो सकता है, लेकिन मेरे सामने नहीं. मुझे चाइनीज व्हिस्पर्स में आता है कि आपको बुक किया था. लेकिन म्यूजिक कंपनी ने अपने पांच कंपोजर्स हायर कर लिए. मैंने कहा, 'ओह, अच्छा है, मेरे लिए आराम, मैं फैमिली के साथ चिल कर सकता हूं.' इस टिप्पणी के बाद ऑनलाइन काफी बैकलैश हुआ, जिसके बाद रहमान ने सोशल मीडिया पर वीडियो स्टेटमेंट जारी कर माफी मांगी और साफ किया कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था.