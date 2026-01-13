सीक्रेट रिलेशनशिप में मलाइका अरोड़ा, कौन है 'मिस्ट्री मैन'? तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मां पूछती हैं...

मलाइका अरोड़ा के रिश्तों की अक्सर चर्चा होती है. अरबाज खान से तलाक के बाद उन्होंने अर्जुन कपूर को डेट किया. लेकिन जबसे उनसे ब्रेकअप हुआ मलाइका का नाम आए दिन मिस्ट्री मैन के साथ जोड़ा जाता है. एक्ट्रेस ने अब मिस्ट्री मैन के किस्से पर से पर्दा उठा दिया है. मलाइका ने इस बारे में बात की और मां का भी रिएक्शन शेयर किया है.

नाराज हुईं मलाइका!

मलाइका ने पहले तो नाराजगी जाहिर करते हुए द नम्रता जकारिया शो में कहा कि- मेरे रिश्तों पर हमेशा बात हुई है और वे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. एक समय ऐसा भी आया जब मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है. लेकिन यह बात लोगों को याद नहीं रहती, क्योंकि इससे हेडलाइन नहीं बनती.

'आज मैं उस मुकाम पर हूं, जहां मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है. मुझे वही करना है जो मुझे खुशी दे और मैं चाहती हूं कि लोग यह देखें.'

कौन हैं मिस्ट्री मैन?

जब उनसे अर्जुन से ब्रेकअप के बाद किसी ‘मिस्ट्री मैन’ के साथ दिखने के बारे में पूछा गया, तो मलाइका ने ऐसे किसी की इंसान के होने से साफ इनकार किया. मलाइका ने बताया कि यह सब लोगों की बनाई मनगढंत कहानियां हैं.

मलाइका ने कहा- लोगों को बातें बनाना अच्छा लगता है. आप किसी के साथ बाहर दिख जाएं और वह बड़ी चर्चा बन जाती है. मैं बेवजह बातों को हवा नहीं देना चाहती. इसका कोई मतलब नहीं होता. यकीन मानिए, मैं अगर किसी पुराने दोस्त, गे दोस्त, शादीशुदा दोस्त, मैनेजर या किसी के भी साथ दिखूं, तो तुरंत मुझे उनसे जोड़ दिया जाता है.

मलाइका ने मां का रिएक्शन बताते हुए कहा कि- अब तो हम इस पर हंसते हैं. मेरी मां मुझे फोन करके पूछती हैं- ‘अब ये कौन है, बेटा? किसकी बात कर रहे हैं?’ अब यह सब मजाक जैसा लगने लगा है.

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने 1998 में शादी के बंधन में बंधने के बाद आपसी सहमति से 2017 में तलाक ले लिया था. एक्स-कपल का एक बेटा है. इसके कुछ वक्त बाद मलाइका अर्जुन कपूर संग रिश्ते में आईं. दोनों ने लगभग 5 से 6 साल तक डेट किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए.

