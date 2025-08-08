'महावतार नरसिम्हा' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, मेकर्स ने मंदिर में मनाया सफलता का जश्न

क्लीम प्रोडक्शन्स की फिल्म 'महावतार नरसिम्हा', जिसे होम्बले फिल्म्स ने पेश किया है, बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास लिख रही है. ये फिल्म देशभर के दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और एक हिट एनिमेटेड पिक्चर से आगे बढ़कर अब रिकॉर्ड तोड़ धमाका बन गई है. थिएटर खचाखच भरे हुए हैं और दर्शक इसे देखने के लिए लगातार जुट रहे हैं, जिससे कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही. इस बड़ी सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की ताकतों में से एक है.

मंदिर में मेकर्स ने मनाया जश्न

जब फिल्म इतिहास रच रही है, तब मेकर्स ने एक अनोखे तरीके से इसकी सफलता का जश्न मनाया. 'महावतार नरसिंह' की जबरदस्त कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए इसकी टीम ने एक ऐसा रास्ता चुना जो पहले कभी नहीं देखा गया. पहली बार किसी फिल्म की सक्सेस मीट मुंबई के जुहू स्थित ISKCON मंदिर में हुई. इस मौके पर होम्बले फिल्म्स के को-फाउंडर चालुवे गौड़ा, अनिल थडानी, डायरेक्टर अश्विन कुमार और प्रोड्यूसर शिल्पा कुमार मौजूद थे. क्लब और पब छोड़कर मेकर्स ने आध्यात्मिक रास्ता अपनाया और भगवान के प्रति आभार जताया.

महावतार नरसिम्हा की टीम पहुंचीं इस्कॉन मंदिर

होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइजी का लाइनअप भी जारी कर दिया है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी. इस यूनिवर्स की शुरुआत होगी महावतार नरसिम्हा (2025) से, इसके बाद आएंगे महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037). ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा.

A journey of faith and triumph 🕉️

Celebrating the ROARING SUCCESS of #MahavatarNarsimha with heartfelt prayers at Krishna and Narsimha temples in Mumbai. ✨



Catch the divine spectacle, running successfully in cinemas near you.#Mahavatar @hombalefilms @AshwinKleem… pic.twitter.com/8JCzfJXU5B — Hombale Films (@hombalefilms) August 8, 2025

'महावतार नरसिम्हा' का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है. इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक और मजबूत कहानी के साथ, 3D और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज हो चुकी है.

