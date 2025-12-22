scorecardresearch
 
'अपनी स्किन में कम्फर्टेबल हूं...', डी-ग्लैम रोल को लेकर बोलीं माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित ने बताया कि उन्हें डी-ग्लैम रोल करने से डर नहीं लगता. इस समय उनकी नई सीरीज मिसेज़ देशपांडे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. जिसमें उन्हें एक दम नए अवतार में देखा गया है.

डी-ग्लैम रोल पर बोलीं माधुरी दीक्षित (Photo: YT/JioHotstar)
बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के लिए स्क्रीन पर खूबसूरती का मतलब कभी भी हर कीमत पर ग्लैमरस दिखना नहीं रहा है, बल्कि हमेशा किरदार के प्रति ईमानदार रहना रहा है. हाल ही में उनकी वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' रिलीज हुई है. जिसमें उन्होंने डी-ग्लैम रोल प्ले किया है. अब इस पर एक्ट्रेस ने खुलकर बात की है.

इंडिया टुडे से मिसेज देशपांडे की दमदार दुनिया में कदम रखने के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने साफ किया कि अपनी स्टार इमेज को छोड़ना कोई रिस्क नहीं था, बल्कि एक जरूरत थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ऑनस्क्रीन डी-ग्लैम होने में कोई शक था? तो माधुरी ने कहा, 'नहीं, मुझे कोई शक नहीं था. मैं अपनी स्किन में कम्फर्टेबल हूं.'

मिसेज देशपांडे पर बोलीं माधुरी
दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया कि आम दिखना रोल के लिए बहुत जरूरी था. मेरे लिए यह बहुत जरूरी था कि किरदार मिसेज देशपांडे जैसा दिखे. आप जानते हैं, आपको किरदार के साथ पूरा न्याय करना होता है. आपको वैसा दिखना होता है और लोगों को यह भूल जाना चाहिए कि यह माधुरी हैं जो मिसेज देशपांडे का रोल कर रही हैं. ऐसा लगना चाहिए, 'यह मिसेज देशपांडे हैं.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'ऐसे रोल चुनना हमेशा डर के बजाय अपनी सहज भावना से होता है. मैंने यह पहले भी किया है, मैंने अंजाम, मृत्युदंड, और हर तरह की फिल्में की हैं. जब मैं बोल्ड कमर्शियल, बड़ी, लार्जर दैन लाइफ तरह की फिल्में कर रही थी. इसलिए मेरे लिए यह किसी और चीज से ज्यादा इस किरदार को निभाने के प्यार की वजह से था.'

कमर्शियल फिल्मों में खूबसूरत दिखना होता है
जब उनसे पूछा गया कि क्या सालों से स्क्रीन पर खूबसूरती के बारे में उनकी समझ बदली है, तो दीक्षित ने एक अलग नज़रिए से जवाब देते हुए कहा, 'खैर, मुझे लगता है कि खूबसूरती उस किरदार की होती है जिसे आप निभा रहे हैं.'

उन्होंने मेनस्ट्रीम सिनेमा की जरूरतों को मानते हुए समझाया कि क्योंकि, 'हम कमर्शियल फिल्मों का हिस्सा थे, तो जाहिर है आपको खूबसूरत दिखना होता है क्योंकि उनके गाने और उनके डांस और आप जानते हैं, हर सीन ऐसा होता है जैसे आप लार्जर दैन लाइफ हैं. लोग थिएटर जा रहे हैं, वे आपको इन 70mm स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं. यह मूल रूप से उनके लिए एस्केपिज्म है.'

अंत में एक्ट्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि दमदार कहानी कहने के लिए बिल्कुल अलग अप्रोच की जरूरत होती है. लेकिन जब आप कुछ इतना दमदार करते हैं, तो यह फिल्म बनाने का एक बहुत अलग जॉनर होता है. और इसलिए जरूरतें बहुत अलग होती हैं और मुझे यह पता है. मुझे इससे डर नहीं लगता.' बता दें कि  माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' में 6 एपिसोड हैं और यह अब JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही है.

