बेवजह था अक्षय की लक्ष्मी में 'बॉम्ब' शब्द का इस्तेमाल? सवाल छोड़ जाती है फिल्म

अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी सोमवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई. बीते काफी वक्त से ये फिल्म लगातार विवादों में बनी हुई थी. फिल्म पर लव जेहाद को प्रमोट करने और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने सरीखे कई आरोप लगे थे. हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद ज्यादातर लोगों ने कम से कम इस मामले में इसे क्लीन चिट दे दी.

जो सवाल फिल्म की रिलीज के बाद भी बचा रह गया. वो था फिल्म के टाइटल में बॉम्ब शब्द का इस्तेमाल. फिल्म का टाइटल पहले लक्ष्मी बॉम्ब रखा गया था लेकिन काफी हो हल्ले के बाद इसमें से बॉम्ब शब्द निकाल दिया गया. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म में में कहीं भी ऐसी कोई जरूरत नजर नहीं आती है जिसके लिए टाइटल में बॉम्ब शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो.

Finishing touches being added by the man himself, my director @offl_Lawrence who’s been my constant guide throughout this journey of #Laxmii 🙏🏻 Now it’s over to you guys, #LaxmiiStreamingToday from 7.05 pm only on @DisneyplusHSVIP pic.twitter.com/zszpDSM9qe