'ये अवॉर्ड तब क्यों नहीं दिए...', दिवंगत एक्टर सतीश शाह को पद्मश्री सम्मान, ऑनस्क्रीन बेटे ने कही ये बात

इंडियन सिनेमा और टीवी जगत के दिग्गज एक्टर सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी की चमक आज भी बरकरार है. 'साराभाई वर्सेस साराभाई' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले सतीश शाह को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. अब ये खबर सुनते ही उनके करीबी मित्र और 'साराभाई' परिवार के सदस्य सुमित राघवन बेहद इमोशनल हो गए.

और पढ़ें

एक्टर सतीश शाह को उनके एक्टिंग के योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने फिल्मों और टीवी पर अपनी अदाकारी से गहरी छाप छोड़ी है. उम्मीद है कि उनकी पत्नी मधु शाह इस अवॉर्ड को लेने जाएंगी.

सुमित राघवन का आया रिएक्शन

'साराभाई वर्सेस साराभाई' शो में सतीश शाह के ऑनस्क्रीन बेटे साहिल साराभाई का रोल निभाने वाले एक्टर सुमित राघवन, सतीश शाह को अपने पिता समान मानते थे. इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्टर ने बताया, 'कल उन्हें उनके एक दोस्त का फोन आया, जो आईपीएस अधिकारी हैं. गृह मंत्रालय सतीश शाह के 'मेन फ्राइडे' का फोन नंबर कन्फर्म करना चाहता था ताकि सम्मान की आधिकारिक सूचना दी जा सके.' इसके बाद सुमित ने तुरंत सतीश शाह के सेक्रेटरी को फोन किया, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वाकई मंत्रालय से फोन आया है. सुमीत के लिए यह एक गौरवशाली पल था, क्योंकि सतीश शाह न केवल उनके सीनियर थे बल्कि एक रोल मॉडल भी थे.

Advertisement

आगे बात करते हुए सुमित ने कहा, 'यह बहुत गर्व की बात है, लेकिन कहीं न कहीं मन में यह ख्याल आता है कि क्यों ये अवॉर्ड तब नहीं दिए जाते जब कलाकार हमारे बीच मौजूद होता है? अगर सतीश काका खुद यह सम्मान लेते तो उसकी खुशी दोगुनी होती.' हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि 25 अक्टूबर को जो गम परिवार ने झेला, यह पुरस्कार उस जख्म पर एक मरहम की तरह काम करेगा.

सुमित राघवन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि सतीश काका आज जहां कहीं भी होंगे, ऊपर से मुस्कुरा रहे होंगे. यह न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे 'साराभाई' परिवार और उनके प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.

कब हुआ सतीश शाह का निधन

बता दें कि सतीश शाह की मौत 25 अक्टूबर 2025 के दिन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी. एक्टर का निधन 74 की उम्र में हुआ था. उनका आखिरी प्रोजेक्ट जी5 की सीरीज 'यूनाइटेड कच्छे' थी, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी.

---- समाप्त ----