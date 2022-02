Lata Mangeshkar passes away Bollywood Celebs Reaction: 'स्वरलोक की मां सुरलोक की महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गईं...'

फिल्म जगत की स्वर कोकिला कही जाने वाली सिंगर लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही हैं. उन्होंने 6 फरवरी को अंतिम सांस ली. लता मंगेशकर के चले जाने से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. आम लोगों के साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी सदमे में हैं. सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ सी आ गई है. इंडस्ट्री से जुड़े लोग और लता मंगेशकर के साथ काम कर चुके कलाकार उनकी आत्मा की शांति की दुआ कर रहे हैं.

सिंगर शंकर महादेवन ने शोक जताते हुए लिखा- 'लता मंगेशकर हमेशा जिंदा रहेंगी, हमपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें दीदी!'. अक्षय कुमार ने लिखा- 'मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे...और कैसे कोई इस आवाज को भूल सकता है. लता मंगेशकर जी के गुजर जाने से बेहद दुखी हूं, मेरी संवदेनाएं और प्रार्थना..ओम शांत‍ि.' अन‍िल कपूर, अजय देवगन, जेनेल‍िया डिसूजा, बोनी कपूर, तमन्ना भाट‍िया समेत अन्य सेलेब्स ने भी शोक जताते हुए श्रद्धांजल‍ि दी है. कुमार विश्वास भावभीनी श्रद्धांजल‍ि देते हुए लिखते हैं ''स्वरलोक” की मां “सुरलोक” की महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गईं. हमारी मंगल-ध्वनियों, हमारी भाव-गंगोत्री को गीत करने वाला कंठ, परम विश्रांति की गोद में सो गया. सरस्वती मां की आवाज़ अपनी पुण्य-काया को त्यागकर,परमसत्ता के धाम चली गईं. स्वरों की ममतामयी मां तुम हमारे लोककंठ में थीं, हो, रहोगी''

लता मंगेशकर के निधन पर सेलेब्स के ट्वीट:

@mangeshkarlata will remain forever ! Bless us didi ! — Shankar Mahadevan (@Shankar_Live) February 6, 2022

India lost her voice today. There will never be another…💔#RIPLataMangeshkar ji pic.twitter.com/ZeNjfIgCKF — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) February 6, 2022

Meri Awaaz Hi Pehchaan Hain, Gar Yaad Rahe…and how can one forget such a voice!

Deeply saddened by the passing away of Lata Mangeshkar ji, my sincere condolences and prayers. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 6, 2022

Heartbroken, but blessed to have known & loved this incredible soul...Lataji holds a place in our hearts that will never be taken by anyone else. That's how profoundly she has impacted our lives with her music.

May she rest in peace & light up the heavens with her brightness 🙏🏻 pic.twitter.com/HjgIQyE7mo — Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 6, 2022

An icon forever. I will always savour the legacy of her songs. How fortunate were we to have grown up listening to Lataji’s songs. Om Shanti. My deepest condolences to the Mangeshkar family🙏 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 6, 2022

R.I.p #LataMangeshkar ji

You will always be India’s pride and your voice will always be part of our lives and homes forever and ever…💚💚💚

End of an Era 💔 pic.twitter.com/Lnr10aEZIA — Genelia Deshmukh (@geneliad) February 6, 2022

We lost a legend today. Truly an end of an era. May her soul rest in peace and glory. #LataMangeshkar 💔 pic.twitter.com/YK1TZ3oXXF — Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) February 6, 2022

Deeply saddened by the news of @mangeshkarlata Ji’s passing away. She leaves behind a huge legacy of songs which will be treasured for generations to come.May her soul rest in peace. Condolences to the family. #NightingaleofIndia #LataMangeshkar pic.twitter.com/svW9iZsQb4 — Boney Kapoor (@BoneyKapoor) February 6, 2022

हुआ था कोरोना

पिछले एक महीने से लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं. 8 जनवरी को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण लता को आईसीयू में भर्ती कराया गया था. लता मंगेशकर को वेंटिलेटर पर भी रखा गया. उन्हें निमोनिया हो गया था. उम्र के कारण उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार नहीं दिख रहा था, लेकिन डॉक्टर्स उनकी हेल्थ को लेकर पॉजिटिव थे. हालांकि, इस पूरे समय लता आईसीयू में ही रहीं.

लता मंगेशकर की जर्नी

लता मंगेशकर साल 2019 में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हुई थीं. हजारों गानों में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू बिखेर चुकी लता मंगेशकर के गानों की हर पीढ़ी फैन है. हर उम्र के लोग लता मंगेशकर के गानों को गुनगुनाते हुए दिख जाएंगे. लता मंगेशकर हजारों सुपर हिट गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं. लता मंगेशकर देश की सबसे लोकप्रिय सिंगर में से थीं. संगीत और मनोरंजन जगत में लता मंगेशकर के योगदान को चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता. 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 25 हजार गाने गाए. लेजेंड्री सिंगर लता मंगेशकर भारत रत्न, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड के अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड्स से सम्मानित थीं. उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है.

लता ने साल 1945 में फिल्म बड़ी मां में अभिनय किया था. इस फिल्म में उनकी छोटी बहन आशा भोसले भी थीं. जब लता इंडस्ट्री में नई-नई आई थीं उस दौरान उन्हें सबसे ज्यादा संघर्ष अपनी आवाज की वजह से ही करना पड़ा था. उस समय नूर जहां का बोलबाला था और उनकी आवाज काफी मोटी थी. मगर लता की आवाज काफी पतली थी. उन्हें अच्छी गायकी के बावजूद शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे-धीरे वह दौर भी आया जब उनकी आवाज लोगों को भाने लगी. उसके बाद गायिकी का जो सिलसिला शुरू हुआ वह कभी नहीं थमा.