Kuttey Motion Poster Out: 'एक हड्डी सात कुत्ते', रिलीज हुआ तब्बू और अर्जुन कपूर की फिल्म का जबरदस्त मोशन पोस्टर

अर्जुन कपूर, तब्बू स्टारर फिल्म कुत्ते का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है. फिल्म को लेकर फैंस के जबरदस्त बज बना हुआ था. ऐसे में इस मोशन पोस्टर को देखकर लोगों की फिल्म से उम्मीदें बढ़ गई हैं. फर्स्ट लुक में अर्जुन कपूर और तब्बू समेत बाकी स्टार कास्ट जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं.

एक हड्डी के पीछे सात कुत्ते

मोशन पोस्टर में फिल्म की सभी स्टार कास्ट के दमदार डायलॉग्स को शामिल किया गया है. जो इस लुक को और इंटरेस्टिंग बना रहा है. मोशन पोस्टर को तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और लिखा- लव रंजन- विशाल भारद्वाज की फिल्म कुत्ते का मोशन पोस्टर आउट. फिल्म में अर्जुन कपूर, तब्बू के साथ नसीरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा, कुमुद मिश्रा, राधिका मदन, शार्दुल भारद्वाज भी अहम रोल में हैं.

LUV RANJAN - VISHAL BHARDWAJ: 'KUTTEY' MOTION POSTER OUT NOW... #ArjunKapoor, #Tabu, #NaseeruddinShah, #KonkonaSenSharma, #KumudMishra, #RadhikaMadan and #ShardulBhardwaj feature in the #MotionPoster of #Kuttey… Directorial debut of #AasmaanBhardwaj, son of #VishalBhardwaj. pic.twitter.com/6t9j5iH1Pz