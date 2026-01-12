scorecardresearch
 
'कुछ ऐसा कीजिए कि इससे नीचे ना जाएं...', कुमार सानू को प्रेमानंद महाराज की नसीहत, विवादों में रहे सिंगर

फेमस सिंगर कुमार सानू वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया. निजी जिंदगी के विवादों के बीच उनका यह दौरा मन की शांति और नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है. उन्होंने महाराज को अपना गाना भी गाकर सुनाया.

कुमार सानू ने लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद (Photo:Screengrab)
वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज की ख्याति दूर-दूर तक फैली है. कई स्टार्स-सेलेब्स अपने मन की शांति की तलाश में उनसे मिलने मीलों दूर से आते हैं. विराट कोहली-अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, बी प्राक के अलावा हाल ही में राजपाल यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी. अब प्रेमानंद महाराज से मिलने फेमस सिंगर कुमार सानू पहुंचे. उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया.

प्रेमानंद महाराज की शरण में कुमार सानू

कुमार सानू प्रेमानंद के आश्रम पहुंचे जहां उनकी टीम ने उनका परिचय कराया. टीम ने बताया कि कुमार सानू की उपलब्धि कितनी बड़ी है. वो 27 हजार गाने गा चुके हैं, 90 के दशक से आज तक एक्टिव हैं. उन्हें सरकार ने पद्मश्री अवॉर्ड से भी नवाजा है. इसके बाद कुमार सानू हाथ जोड़कर प्रेमानंद महाराज से कहते हैं कि- आपको देख लिया बस हो गया. सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आए. बस आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक से और कर पाऊं. 

इसके बाद प्रेमानंद महाराज कहते हैं- देखिए, पूर्व में कोई बहुत बड़ा तप किया होगा आपने जो इतना लोकप्रिय हुए. ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती है. जनमानस स्तर पर आपने अपना अधिकार बनाया, हमारे भारतीय और अन्य भी जो प्रियजन हैं, उनके सदवचन आपकी वाणी में हैं. ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है. अब कुछ ऐसा कीजिए कि इससे नीचे ना जाएं. समझ रहे हैं ना, ऐसा भजन, ऐसा पुण्य, ऐसा लोकोप्कार कीजिएगा जिससे भारत में आप फिर जन्में, फिर आपका यश हो, इससे नीचे स्तर पर अब जीना ठीक नहीं है. 

'इतना फेमस होने के बाद अगर हमारी गति बिगड़ जाए तो ये ठीक नहीं है. अब अगर हम जन्में तो मनुष्य रूप में ही जन्में और समाज सेवा करें. बहुत सुंदर, अच्छा लगा आपसे मिलकर.'

इसके बाद कुमार सानू प्रेमानंद महाराज को अपना फेमस गाना 'जब कोई बात बिगड़ जाए' सुनाते हैं. महाराज भी बड़े ध्यान से उनका गाना सुनते हैं. सिंगर कहते हैं- ये गाना हम सबके लिए गा सकते हैं. माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, कोई भी कह सकता है. 

विवादों का शिकार रहे सिंगर

कुमार सानू पिछले दिनों अपने अफेयर, टूटी शादी और एक्स-वाइफ को लेकर खूब चर्चा में रहे. कुमार एक्ट्रेस कुनिका सदानंद संग लिव इन में रह चुके हैं. कुनिका ने खुद शादीशुदा सिंगर संग अपने रिश्ते को बिग बॉस में कुबूल किया था. हाल ही में एक्स-वाइफ रीता भट्टाचार्या ने भी उनपर चीटिंग समेत कई आरोप लगाए थे. जवाब में कुमार सानू ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मानहानी का दावा ठोका. केस अब कोर्ट में है. 

ऐसे में उनका प्रेमानंद महाराज के पास जाना इशारा करता है कि वो मन की शांति के लिए वहां गए थे. क्योंकि पिछले दिनों वो काफी परेशान रहे. 

