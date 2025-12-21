scorecardresearch
 
'हाथ जोड़कर विनती...' कुमार सानू के 50 करोड़ के मानहानि केस पर बोलीं Ex वाइफ रीता

सिंगर कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि केस ठोका था. ये कदम सिंगर ने एक्स वाइफ के सितंबर 2025 में दिए इंटरव्यू के बाद उठाया. अब कुमार सानू द्वारा की गई मांग पर रीता भट्टाचार्य ने अपनी बात सामने रखी है.

कुमार सानु पर भड़कीं एक्स-वाइफ (Photo: Instagram/@jaan.kumar.sanu/@kumarsanuofficial)
सिंगर कुमार सानू इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि का केस ठोका था. उनका ये फैसला रीता के सितंबर 2025 में दिए इंटरव्यू के बाद आया. अब, सिंगर द्वारा किए गए केस और हर्जाने में 50 करोड़ रुपये की मांग पर रीता का जवाब सामने आया है.

मानहानि केस पर क्या बोलीं कुमार सानू की एक्स वाइफ?

रीता भट्टाचार्य ने Etimes को दिए इंटरव्यू में अपने ऊपर लगे मानहानि केस पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वो हैरान हैं सिंगर ने उनसे इनती बड़ी रकम की मांग की. रीता ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'जो नोटिस उन्होंने मुझे भेजा है, उसमें वो मुझसे 50 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं. मुझे नहीं मालूम कि सानू को ये सपना कैसे आ रहा है कि मेरे पास इतने ढेर सारे पैसे हैं.'

'ये बहुत दुख की बात है. मैं तो हैरान हूं. वो अपने तीन बड़े बेटों की मां के खिलाफ केस कर रहे हैं. वो सिर्फ मुझ पर ही हमला कर रहे हैं, किसी और पर नहीं. केस भी सिर्फ मुझ पर ही ठोक रहे हैं, उन दूसरे लोगों पर नहीं जो बातें कर रहे हैं और उकसा रहे हैं.'

रीता ने आगे बताया कि उन्होंने सिंगर से पिछले कई सालों से बातचीत नहीं की है. उन्होंने कहा, 'मुझे कभी उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला. ना मुझे, ना मेरे बच्चों को कभी बात करने का चांस मिला क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें ब्लॉक करके रखा है. मैंने सानू को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हमारे फोन नहीं उठाए.'

'हम उनके नंबर पर ब्लॉक हैं. मैंने उनके सेक्रेटरी से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये सब रोक दें. ये बहुत बड़ी बेइज्जती है. मेरे बेटे की शादी हो रही थी और ससुराल वाले सवाल पूछ रहे थे. मैंने कई बार रिक्वेस्ट की. मेरे फोन में सारे मैसेज और रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं.'

31 साल बाद दोबारा कोर्ट में कुमार सानू की एक्स वाइफ

रीता भट्टाचार्य आगे बताती हैं कि वो अब 63 साल की उम्र में दोबारा कुमार सानू की वजह से कोर्ट के चक्कर लगाएंगी. इससे पहले वो सिंगर से तलाक के सिलसिले में पहली बार कोर्ट पहुंची थीं. तब उनके पेट में उनके बेटे जान कुमार सानू थे. ये घटना 31 साल पहले हुई थी. सिंगर की एक्स वाइफ ने कहा, 'ये बहुत अपमानजनक है. मेरे बच्चे बच्चे नहीं हैं. वो बड़े हो चुके मर्द हैं. मेरा बड़ा बेटा 37 साल का होने वाला है, दूसरा बेटा 34 का, और जान तो पहले से ही 31 का है. मुझे नहीं लगता कि लोगों को जवाब देना उनका कोई गुनाह है. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.'

रीता ने आगे कुमार सानू के लिए कहा, 'मैं उन्हें कोर्ट में देखूंगी. और सानू से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो और मेरे तीन बच्चों का बाप बनो. अगर हमसे प्यार नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें परेशान मत करो और अब आगे तंग मत करो.'

बता दें कि रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू का तलाक 2001 में बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइनल हुआ था. फाइल की गई याचिका में साफ-साफ हुआ था कि दोनों पार्टी फ्यूचर में एक-दूसरे के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा. करीब 24 साल बाद सिंगर की एक्स वाइफ ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में कुमार सानू पर ढेरों आरोप लगाए, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया. 

