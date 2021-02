KRK बोले फिर लगेगा 3 दिन का लॉकडाउन, यूजर्स बोले- ऐसी बातें मत करो वरना पिटोगे

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का ट्रोल होना एक आम बात सी हो गई है. इसी में से एक नाम कमाल आर खान उर्फ KRK का भी है. वे अपने ट्वीट्स और बेतुकी बातों को लेकर हमेशा ट्रोल होते रहते हैं. मगर केआरके को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. उनका अंदाज वैसे का वैसा ही रहता है. हाल ही में कोरोना वायरस के दोबारा बढ़ते केसेज के मद्देनजर देश के कुछ जगहों पर दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है या भविष्य में अगर केसेज और बढ़ते हैं तो लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर सरकार पहले से चौकन्नी नजर आ रही है. इसी पर केआरके ने एक जोक मारा है जो फैन्स को कुछ खास पसंद नहीं आया है.

केआरके ने दरअसल अपने ट्वीट में कह दिया है कि देशभर में तीन दिन के लिए लॉकडाउन लगने जा रहा है और सभी लोग पहले से जरूरत के सामान खरीदकर रख लें. मगर जब आप केआरके का ट्वीट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वे मजाक कर रहे हैं. उन्होंने लिखा- 3 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है. 29 फरवरी से 31 फरवरी के लिए देशभर में लॉकडाउन रहेगा. सबकुछ बंद रहेगा. इसलिए कृप्या जरूरत के अनुसार घरेलू सामान पहले से लेकर रख लें.

Total #lockdown strictly for 3 days from 29 feb to 31 st February all over India. So everything wil be closed. Pls plan your grocery accordingly!