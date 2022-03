Radhe Shyam Review: KRK को पसंद आई Prabhas की 'राधे श्याम', बोले- हिट होगी फिल्म

साउथ सुपरस्टार प्रभास के फैंस के लिए 11 मार्च का दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं. प्रभास की मचअवेटेड फिल्म राधे श्याम सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. शोज हाउसफुल जा रहे हैं. एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ हुई है. प्रभास की फिल्म कैसी है ये जानने की अगर आपको बेकरारी है, तो कंट्रोवर्सियल क्रिटिक केआरके ने आपका काम आसान कर दिया है.

केआरके ने बताया कैसी है फिल्म ?

केआरके ने राधे श्याम देख ली है. उन्होंने ट्विटर पर फिल्म का रिव्यू किया है. केआरके के रिव्यू की सबसे शॉकिंग चीज ये है कि उन्हें प्रभास की ये फिल्म पसंद आई है. हमेशा फिल्मों के निगेटिव रिव्यू करने वाले केआरके को किसी फिल्म की तारीफ करते देखना वाकई में हैरान करता है. एक बार को आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं केआरके ने प्रभास की इस फिल्म को कैसा बताया है.

Director of #RadheShyam is very clever! Doing good job. March 10, 2022

केआरके ने राधे श्याम के डायरेक्टर को चालाक बताया है. उनके मुताबिक उन्होंने अच्छा काम किया है. केआरके ने लिखा- राधे श्याम का फर्स्ट हाफ शानदार है. डायरेक्टर ने अपना बेस्ट काम किया है. पूजा हेगड़े और प्रभास ने शानदार काम किया है. उम्मीद करता हूं कि फिल्म का सेकंड हाफ भी काफी बेहतरीन होगा.

First half of #RadheShyam is brilliant. Director is at his very best. @hegdepooja and #Prabhas𓃵 have done superb job. Hope 2nd half will be equally good. — KRK (@kamaalrkhan) March 10, 2022

Even though second half is not as good as first half. Still #Radheshyam is a good film and it’s going to be a sure shot hit. Credit goes to Director! — KRK (@kamaalrkhan) March 10, 2022

फिर सेकंड हाफ देखने के बाद केआरके थोड़ा सा निराश दिखे. उन्होंने ट्वीट में लिखा- हालांकि सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के जितना अच्छा नहीं है. फिर भी राधे श्याम एक अच्छी फिल्म है. ये फिल्म हिट होने वाली है. इसका पूरा क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है.

राधे श्याम को राधा कृष्णा कुमार ने डायरेक्टर किया है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 5-6 करोड़ कमाने की उम्मीद जताई जा रही है. अब केआरके का ये रिव्यू पढ़ने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा जल्द से जल्द प्रभास की फिल्म देखने का. क्यों सही कहा ना?