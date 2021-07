KRK ने उड़ाया राज कुंद्रा का मजाक, बोले- वे पोर्न इंडस्ट्री का राजा बनना चाहते थे

अश्लील कंटेंट बनाने के आरोप में बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किए जाने के बाद से उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है. इस फेहरिस्त में अब कमाल राशिद खान भी कहां पीछे रहने वाले थे. उन्होंने ट्वीट कर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर तंज कसा है.

केआरके ने राज कुंद्रा पर कसा तंज

कमाल राशिद खान ने ट्वीट कर लिखा- मुंबई पुलिस के अनुसार, राज कुंद्रा पॉर्न इंडस्ट्री के स्पष्ट राजा बनने की प्लानिंग कर रहे थे. वे दुनिया भर में पोर्न की लाइव स्ट्रीमिंग करने जा रहे थे. वाह. क्या प्लान है. कुंद्रा भैय्या की जय हो. शिल्पा भाभी की जय हो. कमाल राशिद खान के इस ट्वीट को कई लोग सपोर्ट करते हुए राज कुंद्रा को ट्रोल कर रहे हैं. शिल्पा शेट्टी की भी आलोचना की जा रही है. फैंस शिल्पा से भी काफी नाराज दिख रहे हैं.

शिल्पा से रणवीर सिंह तक, जब विवादों में फंसे इन बॉलीवुड सेलेब्स के पार्टनर



According to Mumbai police #RajKundra was planning to become undisputed King of porn industry. He was going to start live streaming of porn around the world. Waaah! Kya Plan hai! Kundra Bhayya Ki Jai Ho! Shilpa Bhabhi Ki Jai Ho!