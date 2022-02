KRK को वाहियात लगी Deepika Padukone की फिल्म Gehraiyaan, बताया सॉफ्ट पॉर्न

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां का बेसब्री से इंतजार करने वालों ने अब चैन की सांस ली होगी. प्यार के उलझे रिश्तों को बयां करती फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. लोगों को दीपिका की ये फिल्म काफी पसंद आ रही है. ये फिल्म देखने के बाद हर कोई दीपिका पादुकोण की तारीफ कर रहा है. लेकिन कमाल आर खान (केआरके) का ऐसा मानना नहीं है.

केआरके ने देखी फिल्म गहराइयां, दिया रिव्यू

केआरके ने फिल्म गहराइयां का रिव्यू किया है. उन्होंने दीपिका पादुकोण की फिल्म को वाहियात के साथ साथ सॉफ्ट पोर्न भी बता दिया है. फिल्म की आलोचना करते हुए केआरके ने बैक टू बैक कई सारे ट्वीट किए हैं. पहले ट्वीट में केआरके ने लिखा- अब मैं सॉफ्ट पोर्न फिल्म गहराइयां देख रहा हूं. जो कि सेक्स के देवता करण जौहर और सेक्स की मल्लिका दीपिका की फिल्म है.

Gehraiyaan Review: नकली है दीपिका की गहराइयां का प्यार-धोखा, बोल्ड सीन में दिखी फ्लॉप केमिस्ट्री



Now watching Soft Porn film #Gehraiyaan of Sex Ke Devta #Karanjohar and Sex Ki Malika #Deepika. — KRK (@kamaalrkhan) February 11, 2022

Jhuggi actor Ki entry Ho Gayee, and best thing that director has given him full time Jhuggi type dress only. But this soft porn film is full time English film. All speaking only English dialogues. Lol! Toh Hollywood main Hi Bana Lete! Copywood main Kyon Banayee? #Gehraiyaan February 11, 2022

The highlight of #Gehraiyaan is this that Jhuggi actor is playing billionaire in the film. Bhai Jiski Shakal Par Lukkha Likha Ho Woh billionaire Kaise Lagega! Kya Mazaak hai. — KRK (@kamaalrkhan) February 11, 2022

फिल्म देखते देखते केआरके ट्विटर पर भी एक्टिव थे. उन्होंने लिखा- झुग्गी एक्टर की एंट्री हो गई. सबसे अच्छी बात ये है कि डायरेक्टर ने उन्हें फुल टाइम झुग्गी टाइप की ड्रेस पहनने को दी. ये सॉफ्ट पॉर्न फिल्म फुल लाइम इंग्लिश फिल्म है. सभी इंग्लिश में बोल रहे हैं. तो हॉलीवुड में ही बना लेते. कॉपीवुड में क्यों बनाई?

Alia Bhatt On Marriage: रणबीर कपूर-आलिया भट्ट की हो गई है शादी! एक्ट्रेस ने किया खुलासा



What a great dialogues in this film #Gehraiyaan ! The best dialogues I ever heard in any film. Karan Aur Sharam Ka koi Lena Dena Nahi. — KRK (@kamaalrkhan) February 11, 2022

सिद्धांत पर किया कमेंट

केआरके ने एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी पर कमेंट करते हुए लिखा- गहराइयां का हाईलाइट है कि इसमें झुग्गी एक्टर बिलियनेयर बना है. भाई जिसकी शक्ल पर लुक्खा लिखा हो वो बिलियनेयर कैसे लगेगा, क्या मजाक है. केआरके के कुछ ट्ववीट ऑफेंसिव भी लगते हैं. अपने ट्वीट में केआरके ने गहराइयां को द परफेक्ट मर्डर फिल्म की कॉपी बताया है. केआरके ने करण जौहर पर भी निशाना साधा है.

कंट्रोवर्सियल केआरके के रिव्यू के बेसिस पर आपको फिल्म देखनी है या नहीं, ये आपकी कॉल है.