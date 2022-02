Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर बोले KRK, मेरी पत्नी-बेटी हिजाब या बुर्का नहीं पहनती...

कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर छिडे़ विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. बॉलीवुड गलियारों में भी हिजाब विवाद की गूंज दिख रही है. हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले कमाल राशिद खान (केआरके) ने हिजाब विवाद पर अपनी राय रखी है.

हिजाब विवाद पर केआरके का रिएक्शन

केआरके ने ट्वीट कर लिखा- मेरी पत्नी और बेटी हिजाब या बुर्का नहीं पहनती हैं. मैं मानता हूं कि लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में बुर्का नहीं पहनना चाहिए. लेकिन फिर भी ये लड़कियों की चॉइस होनी चाहिए वो जो भी पहनना चाहती हैं. किसी को भी खाने और कपड़े को लेकर फोर्स नहीं करना चाहिए. केआरके के इस रिएक्शन को लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

My wife and daughter don’t wear Hijab or Burkha. And I believe that girls should not wear Burkha in school and College. But still it should be choice of the girl, whatever she wants to wear. Nobody should be forced for food and cloths.

जावेद अख्तर ने प्रदर्शनकारियों से पूछा था ये सवाल

इससे पहले जावेद अख्तर ने ट्वीट कर हिजाब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने वायरल वीडियों में बुर्का पहनी लड़की को धमकाते लोगों की मर्दानगी पर सवाल उठाए थे. जावेद अख्तर ने लिखा था- मैं कभी बुर्का और हिजाब के फेवर में नहीं रहा. मैं अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हूं. लेकिन साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूं. क्या ये उनके हिसाब से मर्दानगी है. ये अफसोसजनक है.

I have never been in favour of Hijab or Burqa. I still stand by that but at the same time I have nothing but deep contempt for these mobs of hooligans who are trying to intimidate a small group of girls and that too unsuccessfully. Is this their idea of “MANLINESS” . What a pity