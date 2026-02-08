scorecardresearch
 
37 की उम्र में दुल्हन बनेंगी कृतिका कामरा, 7 साल बड़े 'क्रिकेट होस्ट' संग लेंगी सात फेरे! हो रही चर्चा

एक्टर कृतिका कामरा और गौरव कपूर अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल 2026 में शादी करने की योजना बना रहा है.

शादी करने वाले हैं कृतिका-गौरव? (Photo: Instagram @kkamra)
शोबिज के नए लव बर्ड्स कृतिका कामरा और गौरव कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. खबर हैं कि, वो अपने रिश्ते को लेकर अब एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं. कहा जा रहा है कि कपल दिसंबर में अपने रिश्ते को पब्लिक करने के बाद, अब सात फेरे लेने की तैयारी कर रहा है. कृतिका और गौरव 2026 में डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, कृतिका और गौरव अपने रिश्ते में काफी खुश हैं और अब इसे ऑफिशियल रूप देने का फैसला कर चुके हैं.

मार्च-अप्रैल 2026 में हो सकती है शादी

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कपल के करीबी एक सूत्र ने बताया कि - कृतिका और गौरव साथ में बहुत खुश हैं और अब अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं. दोनों मार्च के आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि शादी मुंबई में ही होगी, ताकि दोनों के परिवार और करीबी दोस्त आसानी से शामिल हो सकें.

मुंबई में होगा इंडस्ट्री रिसेप्शन!

हालांकि शादी के फंक्शन्स की पूरी डिटेल्स अभी फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए एक रिसेप्शन तय माना जा रहा है. सूत्र के मुताबिक- फिलहाल फंक्शन्स की प्लानिंग चल रही है, लेकिन मुंबई में इंडस्ट्री फ्रेंड्स के लिए रिसेप्शन जरूर होगा.

इंस्टाग्राम पोस्ट से हुआ था रिश्ता ऑफिशियल

कृतिका और गौरव ने दिसंबर में अपने रिश्ते की पुष्टि तब की थी, जब कृतिका ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. ये तस्वीरें एक क्यूट ब्रेकफास्ट डेट की लग रही थीं. कैप्शन था- “ब्रेकफास्ट विद”, और बस इसी से फैंस समझ गए कि कुछ खास है. इस पोस्ट पर पूजा गौर, अनुप सोनी, अंगद बेदी, नकुल मेहता और दृष्टि धामी जैसे सितारों ने बधाइयों की बारिश कर दी थी.

साथ में किया 2026 का स्वागत

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कपल जैसलमेर घूमने गया था, जिससे शादी की चर्चाएं और तेज हो गईं. कृतिका ने ट्रिप की झलकियां शेयर करते हुए लिखा- 2026 में अच्छे से एंटर किया, जो आने वाले नए चैप्टर की ओर इशारा माना जा रहा है. अगर रिपोर्ट्स सही हैं, तो 2026 कृतिका कामरा और गौरव कपूर के लिए प्यार, खुशियों और शादी की शहनाई से भरा साल होने वाला है.

मालूम हो कि गौरव की पहली शादी कीरत भट्टल से हुई थी. हालांकि 7 साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया. वहीं कृतिका पहले करण कुंद्रा संग रिलेशनशिप में थीं. गौरव और कृतिका की उम्र मे 7 साल का फासला है. कृतिका 37 साल की हैं तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव 44 साल के हैं.

