कौन है कृतिका कामरा का होने वाला दूल्हा, जिनके साथ एक्ट्रेस की शादी की है चर्चा?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका कामरा की पर्सनल लाइफ इन दिनों काफी चर्चा में है. वो पिछले काफी वक्त से गौरव कपूर को डेट कर रही हैं. पिछले दिनों दोनों की शादी की खबरें भी सामने आईं, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. अब कृतिका की शादी की न्यूज के बाद हर कोई ये जानने में दिलचस्पी दिखा रहा है कि आखिर कौन हैं गौरव कपूर, जिनके साथ एक्ट्रेस सात फेरे लेने वाली हैं.

और पढ़ें

कौन हैं कृतिका के होने वाले पति गौरव कपूर?

गौरव कपूर फिल्मी दुनिया में ना सही, मगर क्रिकेट की दुनिया के जाने-माने चेहरे हैं. उनकी दोस्ती कई बड़े क्रिकेटर्स जैसे युवराज सिंह, आशीष नेहरा, जहीर खान, मोहम्मद कैफ संग है. वो एक्टर अंगद बेदी के भी बड़े पक्के दोस्त हैं. गौरव कपूर की दोस्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बड़े लोगों से है. फरहान अख्तर की पत्नी शिबानी और डायरेक्टर कबीर खान की पत्नी मिनी माथुर के साथ उन्हें कई बार स्पॉट किया गया है.

गौरव कपूर ने अपनी शुरुआत बतौर रेडियो जॉकी से की थी. फिर वो 'चैनल वी' के लिए बतौर वीजे का काम करने लगे, जहां उन्हें काफी पहचान मिली. इसी दौरान गौरव ने सोनी टीवी पर एक ट्रैवल शो भी होस्ट किया था. गौरव कपूर एक्टिंग की दुनिया में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में दो फिल्में की, जिसमें वो सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए. इसके बाद गौरव कपूर ने स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग करनी शुरू की.

Advertisement

क्रिकेट की दुनिया में है बड़ा नाम

IPL 2008-2015 के बीच में उनका शो 'एक्सट्रा इनिंग्स टी20' आया करता था, जिसमें वो एक्टर समीर कोचर, शिबानी अख्तर और अर्चना विजय के साथ नजर आए. इस शो के बाद उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान और मजबूत की. उनका यूट्यूब पर 'ब्रेकफास्ट विद चैम्पियंस' नाम से शो आता है, जिसमें वो क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मस्ती भरे अंदाज में उनका इंटरव्यू करते हैं. इसके साथ-साथ वो क्रिकेट स्कोर वेबसाइट क्रिकबज के लिए भी एंकरिंग का काम करते हैं.

गौरव कपूर कृतिका कामरा को डेट करने से पहले शादीशुदा थे. उनकी शादी एक्ट्रेस किरत भट्टल से साल 2014 में हुई थी. दोनों की लव मैरिज थी, जो साल 2021 में टूट गई थी. अब गौरव तलाक के पांच साल बाद दोबारा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. HT की रिपोर्ट अनुसार, उनकी और कृतिका की शादी मार्च-अप्रैल के दौरान होनी है. हालांकि कपल ने अभी तक अपनी शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

---- समाप्त ----