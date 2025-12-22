scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कृति सेनन की छोटी बहन की होगी करोड़पति सिंगर से शादी, इस दिन होगा सेलिब्रेशन? ऐसी है चर्चा

कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. खबर है कि नुपुर अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड सिंगर स्टेबिन बेन के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगी. उनकी शादी उदयपुर में होनी की चर्चा है.

Advertisement
X
स्टेबिन बेन से शादी रचा रहीं नुपुर सेनन (PHOTO: Instagram @nupursanon)
स्टेबिन बेन से शादी रचा रहीं नुपुर सेनन (PHOTO: Instagram @nupursanon)

सिंगर स्टेबिन बेन पिछले काफी समय से अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वो बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन को डेट कर रहे हैं. दोनों पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में थे. लेकिन अब फाइनली उनकी शादी होने जा रही है. खबर है कि स्टेबिन बेन और नुपुर सेनन, नया साल शुरू होते ही एक दूजे के हो जाएंगे. 

कृति सेनन की बहन की होने जा रही शादी?

HT की रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टेबिन और नुपुर की शादी 11 जनवरी को उदयपुर में ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होगी. उनकी शादी के फंक्शन्स तीन दिनों तक, यानी 9 से 11 जनवरी के बीच चलेंगे. रिपोर्ट्स में लिखा है, 'पहले जो तारीखें बताई जा रही थीं, वो सही नहीं थीं. परिवार वालों ने शादी की फाइनल डेट 11 जनवरी तय कर ली है, और जश्न तीन दिनों तक चलेंगे.'

सम्बंधित ख़बरें

ishaan khatter
'बॉलीवुड में लाड़-प्यार', हॉलीवुड में ईशान खट्टर ने किया काम, खुद धोने पड़े कपड़े
Kriti Sanon reportedly casted in Salman Khan starrer Kick 2
सलमान खान की 'किक 2' में हुई कृति की एंट्री तय, क‍रियर में म‍िलेगा बूस्ट?
tere ishk mein kriti Sanon
'ये बहुत कॉमन हो गया है...', फिल्म 'तेरे इश्क में' को टॉक्सिक कहने पर बोलीं कृति सेनन
Aishwarya Rai Bachchan
फिल्म फेस्टिवल में छाईं ऐश्वर्या राय, महिलाओं के हक में बोलीं- वो शक्ति, देवी...
Tere Ishk Mein
Tere Ishk Mein ने ग्लोबली पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा!

सूत्रों का आगे कहना है कि कपल की शादी काफी प्राइवेट सेरेमनी में की जाएगी. जिसके बाद मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. रिपोर्ट्स में आगे लिखा है, 'नुपुर और स्टेबिन चाहते थे कि उनकी शादी को बहुत पर्सनल रखा जाए. ये ज्यादा परिवार वालों और पुराने दोस्तों के लिए है, ना कि फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी पार्टी. बाद में 13 जनवरी को मुंबई में रिसेप्शन होगा, तब इंडस्ट्री के दोस्त और कलीग्स आएंगे और कपल को बधाई देंगे.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nupur Sanon (@nupursanon)

नुपुर ने कुछ दिनों पहले अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था. उन्होंने अपनी कई सारी फोटोज भी शेयर की थीं, जिसमें उनकी पूरी फैमिली और करीबी दोस्तों को देखा गया था. इन्हीं फोटोज में स्टेबिन बेन को भी देखा गया. हालांकि नुपुर और स्टेबिन, दोनों ने ही कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया. उन्होंने हमेशा एक-दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया. 

बता दें कि स्टेबिन बेन एक मशहूर सिंगर हैं, जिनके कई गाने यूट्यूब और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर छाए रहते हैं. वहीं नुपुर भी अपनी बहन की ही तरह एक्ट्रेस हैं. उन्हें अक्षय कुमार संग 'फिलहाल' म्यूजिक एल्बम में देखा जा चुका है. इसके अलावा वो अपनी बहन कृति सेनन के साथ एक सक्सेसफुल कॉस्मेटिक बिजनेस भी चलाती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement