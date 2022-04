KGF Chapter 2 Box office day 4: चार दिनों में कमाई 550 करोड़ के पार, RRR का तेजी से पीछा कर रही KGF

KGF Chapter 2 Box office day 4: साउथ सुपरस्टार यश की मूवी KGF: Chapter 2 रिलीज के बाद से ही धमाल मचा रही है. फिल्म की कमाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है कि केजीएफ की आंधी के आगे RRR का तूफान भी धुंधला जाएगा. आर आर आर ने कुछ दिनों पहले ही 1000 करोड़ रुपये की कमाई पूरी की और अभी भी फिल्म की कमाई है जो थमने का नाम नहीं ले रही है. लेकिन उसके पीछे आ रही फिल्म केजीएफ की रफ्तार तो चकित कर देने वाली है. फिल्म ने 4 दिनों में ही दुनियाभर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. KGF 2 की कमाई के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं.

4 दिन में अद्भुत कमाई

ट्रेड एनलिस्ट मनोबाला विजयबालन ने फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े शेयर किए हैं जो चौंका देने वाले हैं. मनोबाला के ट्वीट के मुताबिक केजीएफ ने 4 दिनों में करीब 552 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने पहले दिन 165.37 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 139.25 करोड़ रही. तीसरे दिन केजीएफ 2 की कमाई में जरा सी गिरावट दर्ज की गई और फिल्म ने 115.08 करोड़ की कमाई की. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने चौथे दिन यानी रविवार को 132.13 करोड़ रुपए कमा लिए. इस लिहाज से फिल्म ने 4 दिनों में 551.83 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

#KGFChapter2 WW Box Office



CROSSES ₹500 cr milestone mark in just 4 days.



Day 1 - ₹ 165.37 cr

Day 2 - ₹ 139.25 cr

Day 3 - ₹ 115.08 cr

Day 4 - ₹ 132.13 cr

Total - ₹ 551.83 cr



#2 at the global box office after fantastic beasts. #Yash #KGF2