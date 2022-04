KGF Chapter 2 Box Office collection: जारी है फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई, जल्द होगी 300 करोड़ के क्लब में शामिल

KGF Chapter 2 Box Office collection: सुपरस्टार यश के लिए ये काफी अच्छा समय चल रहा है. उनकी फिल्म Kgf Chapter 2 बढ़ते वक्त के साथ कामियाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. फिल्म की कमाई थमने का नाम ही नहीं ले रही और दुनियाभर में इस फिल्म का डंका बज रहा है. फिल्म के हिंदी वर्जन ने 300 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी सिनेमा की 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली 10वीं फिल्म बन गई है.

तरण आदर्श ने हाल ही में फिल्म की कमाई के अनुमानित आंकड़े शेयर किए हैं. तरण के ट्वीट के मुताबिक फिल्म रिलीज के सेकेंड सनडे यानी 11वें दिन 300 करोड़ की कमाई कर लेगी. फिल्म की कमाई के 10 दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं. शुक्रवार को फिल्म ने 11.56 करोड़ कमाए वहीं शनिवार को 18.25 करोड़ की कमाई की. इस लिहाज से 10 दिनों में फिल्म ने 298.44 करोड़ कमा लिए हैं. ऐसा मुमकिन है कि फिल्म सेकेंड सनडे यानी रिलीज के 11वें दिन 300 करोड़ की कमाई के आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी.

#KGF2 continues to rule hearts and #BO...

⭐ Will score TRIPLE CENTURY today [second Sun; Day 11]

⭐ First film to hit ₹ 300 cr since #War [2019]

⭐ 10th film to swim past ₹ 300 cr mark

[Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 18.25 cr. Total: ₹ 298.44 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/3G5Te3Te2D