पॉपुलर टीवी शो 'कसौटी जिंदगी के' हुआ ऑफ एयर, फैन्स से मिल रहे मिक्स्ड रिएक्शन्स

पॉपुलर टीवी शो कसौटी जिंदगी के 3 अक्टूबर को ऑफ एयर हो गया. शो के ऑफ एयर होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं. जब शो शुरू हुआ था तो इसे लेकर भारी बज देखने को मिला था. शो को इन 2 सालों में फैन्स का ढेर सारा प्यार मिला. मगर कोरोना काल में इस शो को भी बंद करने का निर्णय लिया गया. शो के लिए ऐसा समय भी आया जब लोगों ने इसे धीमा कहा और इसकी आलोचना की. तमाम उतार-चढ़ाव से गुजरने के बाद आखिरकार एकता कपूर के इस शो को बंद कर दिया गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं.

शो के खत्म होने के बाद जहां एक तरफ शो की एंडिंग से कुछ लोग काफी खुश नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात से दुखी नजर आए कि शो बंद कर दिया गया. कई लोगों ने एकता कपूर से शो को फिर से ऑन एयर करने की रिक्वेस्ट भी की. शो में सबसे ज्यादा लोगों को अनुराग और प्रेरणा की केमिस्ट्री ही पसंद थी और अब जब शो बंद हो गया है तो लोग इस बात से मायूस हैं कि वे इस केमिस्ट्री को फिर से नहीं देख पाएंगे. फैन्स एकता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे कसौटी जिंदगी के का तीसरा सीजन लेकर आएं.

Kasauti Zindagi ki cast had served us with the best off screen content!!! Best!!! 🤗💗

I will miss them for sure!!! 😥#KasautiiZindagiiKay — 🏏❤️🖤🏏 (@ina_mina_dika98) October 3, 2020

#KasautiiZindagiiKay2 #KasautiiZindagiiKay

I'm disappointed the show ended today, they should've made today's episode Friday's instead, using Saturdays episode to feature Mr Bajaj's funeral, Kukki's reaction, Prerna and Sharma's reaction. Give the show one or two more episodes — PrerishIsBetterThanAnupre (@YeetDab39623116) October 3, 2020

𝓐𝓷𝓭 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓵𝓲𝓿𝓮𝓭 𝓱𝓪𝓹𝓹𝓲𝓵𝔂 𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓪𝓯𝓽𝓮𝓻❤#AnuPre



Thank you so much @LaghateParth and @IamEJF for giving life to Anu & Pre😊

U both created a kind of Magic✨ together onscreen and Will be always remain in our hearts as AnuPre💞#KasautiiZindagiiKay pic.twitter.com/ZLT68Ou9Od — 🦋🌸M u s i🌸🦋 (@Muhsina33092450) October 3, 2020

वहीं शो की बात करें तो मेकर्स के मुताबिक शो को बंद करने की सबसे बड़ी वजह इसकी गिरती टीआरपी थी. मगर इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता की शो की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी थी. मेकर्स ने वादा किया था कि वे शो को हैपी एंड पर लेजाकर खत्म करेंगे और ऐसा ही किया गया. शो के अंत में प्रेरणा और अनुराग को एक होते दिखाया गया. स्नेहा भी उनके साथ रहने लगी और परिवार मिलकर हंसी-खुशी रहने लगा. वहीं दूसरी तरफ कोमोलिका और मिस्टर बजाज हाथापाई में खत्म हो गए.

नए प्रोजेक्ट्स में बिजी शो की लीड कास्ट

शो की स्टार कास्ट भी शो के खत्म होने से मायूस तो है मगर अपने करियर में आगे बढ़ गई है. शो में अनुराग का रोल प्ले करने वाले एक्टर पार्थ जल्द ही एक वेब सीरीज में नजर आएंगे वहीं दूसरी तरफ शो में प्रेरणा का रोल प्ले करने वाली एरिका जल्द ही हर्षद चोपड़ा के साथ एक म्यूजिक वीडियो में परफॉर्म करती नजर आएंगी.