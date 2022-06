Bhool Bhulaiyaa blockbuster: 200 करोड़ कमाने से कुछ दूर 'भूल भुलैया 2', कार्तिक आर्यन की फिल्म बनी ब्लॉकबस्टर

बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'भूल भुलैया' (Bhool Bhulaiyaa) की कमाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही है. उम्मीद से ज्यादा यह फिल्म कमाई कर रही है. अबतक इस फिल्म ने 175 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और पूरी स्टार कास्ट इस आंकड़े से खुश है. देखा जाए तो फिल्म पहले दिन से ही जबरदस्त कलेक्शन करती नजर आई है. इसने तो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' को भी पछाड़ दिया है.

ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म 'भूल भुलैया 2'

कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म की कमाई को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. हाल ही में फिल्म फिल्म क्रिटीक तरण आदर्श ने फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इसे ब्लॉकबस्टर बताया. तरण आदर्श के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा, "फिल्म 'भूल भुलैया' हमारी सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर है. इसने 27वें दिन 175 करोड़ से ज्यादा कमा डाले हैं. सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर होने के साथ इसने 175.02 करोड़ रुपये टोटल कमाए हैं."

A Certified Blockbuster now 🙏🏻#BhoolBhulaiyaa2 🔥🤙🏻#Repost @taran_adarsh #BhoolBhulaiyaa2 crosses ₹ 175 cr [Wed, Day 27] is now a certified BLOCKBUSTER... [Week 4] Fri 1.56 cr, Sat 3.01 cr, Sun 3.45 cr, Mon 1.30 cr, Tue 1.29 cr, Wed 1.26 cr.

Total: ₹ 175.02 cr. #India biz pic.twitter.com/09116ms0u3