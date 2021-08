तैमूर के बाद जहांगीर, ट्रोल्स के निशाने पर करीना कपूर के बेटे का नाम

करीना कपूर खान की पहली प्रेग्नेंसी की तरह उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी पर भी विवाद शुरू हो गया है. पहले बेटे तैमूर का नाम सामने आने पर करीना-सैफ को जमकर ट्रोल किया गया था. पहले हुई ट्रोलिंग से सबक लेते हुए सैफ-करीना ने काफी समय तक अपने दूसरे बेटे के नाम का खुलासा नहीं किया था. छोटे बेटे का निकनेम जेह है बस इतना रिवील किया था. लेकिन अब करीना कपूर खान की प्रेग्नेंसी बुक प्रेग्नेंसी बाइबिल के रिलीज होते ही करीना के छोटे नवाब के नाम का भी खुलासा हो गया है. करीना के दूसरे बेटे का नाम जहांगीर है.

जहांगीर नाम रखने पर ट्रोल हो रहे सैफीना

जैसे ही सैफीना के बेटे का पूरा नाम जहांगीर है ये मालूम पड़ा, सोशल मीडिया पर हेटर्स एक्टिव हो गए हैं. इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है. एक बार फिर सैफीना को उनके बेटे के नाम को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. ढेरों मीम्स वायरल हो रहे हैं. ट्विटर पर करीना कपूर की जमकर आलोचना हो रही है. ट्रोल्स का कहना है कि करीना-सैफ मुगल शासकों की टीम बनाना चाहते हैं, पहले तैमूर और अब जहांगीर. लोगों ने पूछा है कि अगला कौन होगा?

Looks like #KareenaKapoorKhan and #SaifAliKhan will form the Team of the Mughal Ruler,

First #taimur and now #Jehangir.

Who will be next .....😲😛 pic.twitter.com/hIUH9Ac3ba — Rajul (@Rajul09014971) August 10, 2021

#KareenaKapoorKhan why don't u buy these toys for Taimur & Jehangir ? pic.twitter.com/wWMatmYBpX — Tanisha Batra (@TanishaBatra80) August 10, 2021

Big Braking 👉#KareenaKapoorKhan and #SaifAliKhan are planning to name their third child Aurangzeb? pic.twitter.com/ALBiCinJKi — Rajul (@Rajul09014971) August 10, 2021

Kaimur and Jehangir are not just a name its a slap on the face of Hindus. They could also keep the name of their children's Kalam or Irfan....Hindus and others be aware from these Islamist radicals, or Propaganda spreaders #SaifAliKhan #KareenaKapoorKhan #Hindus pic.twitter.com/9sGoueGgWY — Ashutosh singh (@Ashutos64854758) August 10, 2021



एक यूजर ने लिखा- करीना के बेटे का नाम कलाम, इरफान, जाकिर, हो सकता था. लेकिन तैमूर और जहांगीर ही क्यों? ये हिंदू और सिखों को नीचा दिखाने की साजिश है. लगता है जैसे करीना सैफ मुगलों की आईपीएल टीम लॉन्च करना चाहते हैं. कई यूजर का कहना है कि करीना सैफ को एक और बच्चा करना चाहिए जिसका नाम उन्हें औरंगजेब रखना चाहिए. यूजर्स ने इसे हिंदुओं के मुंह पर तमाचा बताया है.

#KareenaKapoorKhan is looking for

publicity, as she's starting a new production, her new book also needs to be promoted. At this point, revealing the name of her second son to the media means she knows people will discuss this. She is seeking this attention. Simply ignore her. — Lina Chakraborty (@LinaChakrabor14) August 10, 2021

#SaifAliKhan and #KareenaKapoorKhan's second son name Jahangir. #Jahangir was responsible for the imprisonment and killing of the fifth Sikh Guru Arjan Dev Ji. — Devinder Kumar (@DevinderBJP) August 10, 2021

कौन था जहांगीर?

जहांगीर मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट थे. वे अकबर के बेटे थे. उनका असली नाम सलीम था. लेकिन उन्हें शहंशाह जहांगीर के नाम से जाना जाता था. जहांगीर जिसका मतलब है- दुनिया को जीतने वाला. उनका जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था. जहांगीर ने 22 सालों तक शासन किया था. जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वे कभी दरियादिल तो कभी क्रूर थे. जहांगीर ने सिख गुरु अर्जन देव को मौत की सजा दी थी.



तैमूर के नाम की ट्रोलिंग से डर गई थीं करीना

करीना-सैफ के लाडले जेह का जन्म इसी साल 21 फरवरी को हुआ है. वहीं करीना ने अपने पहले बेटे तैमूर को 2016 में जन्म दिया था. तैमूर का नाम सामने आने पर कपल की खूब आलोचना हुई थी. लोगों का कहना था कि वे कैसे अपने बेटे का नाम एक हमलावर पर रख सकते हैं. करीना ने इसे भयावह अनुभव बताया था. बात यहां तक बढ़ गई थी कि कपल ने एक बार को तैमूर के नाम को बदलने की भी सोची थी.

तैमूर नाम की ट्रोलिंग पर सैफ ने क्या दी थी सफाई?

तैमूर के नाम को लेकर जब कपल को ट्रोल किया जा रहा था, तब सैफ ने अपना पक्ष रखते हुए एक इंटरव्यू में कहा था- 'मैं इस नाम से जुड़े इतिहास के बारे में जानता हूं. मैंने इस वजह से अपने बेटे का नाम तैमूर नहीं रखा है. मुझे पता है कि एक तुर्की शासक था जो क्रूर था. लेकिन उसका नाम तिमूर था और मेरे बेटे का नाम तैमूर है. यह एक जैसा जरूर सुनाई देता है. लेकिन एक नहीं है और बीते हुए कल को आज के लेंस से देखना बहुत ही दूर की बात है. एक नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ा. अशोका भी एक हिंसक नाम है उसी तरह एलेक्सेडंर भी इसी तरह का नाम है.

सैफ ने कहा था कि तैमूर का मतलब लोहा होता है. उन्होंने कहा था- उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि तैमूर प्यार, शांति और गुड वैल्यू के साथ बड़ा होगा. उन्होंने कहा कि उनका तैमूर एक उदारवादी, बैलेंस्ड और ओपन माइंडेड होगा.

सोशल मीडिया स्टार हैं तैमूर

वैसे तैमूर के नाम पर उस वक्त चाहे कितना भी विवाद क्यों ना हुआ हो लेकिन आज तैमूर अपने पेरेंट्स ही नहीं सभी की आंखों का तारा बने हुए हैं. तैमूर ने अपनी क्यूटनेस और मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया है. तैमूर मोस्ट पॉपुलर स्टारकिड हैं. उम्मीद है कि जहांगीर के नाम को लेकर आज चाहे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में लोग नाम का विवाद भूल जाएंगे और जहांगीर को भी तैमूर जितना प्यार देंगे. यकीनन ही तैमूर की तरह उनके छोटे भाई भी करोड़ों लोगों का दिल जीतकर सोशल मीडिया स्टार बनेंगे.