'कपिल शर्मा ने गालियां दीं, धमकाया', कॉमेडियन पर लगे चौंकाने वाले आरोप, पुराने केस पर फिर मचा बवाल

कॉमेडियन कपिल शर्मा का विवादों से गहरा नाता रहा है. साल 2018 में कपिल उस वक्त गलत वजहों से सुर्खियों में आ गए थे, जब उन पर एक पत्रकार को धमकाने का आरोप लगा था. उस पत्रकार ने कपिल के खिलाफ एक खबर लिखी थी. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं. अब कई साल बाद, उसी पत्रकार ने इस घटना को लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं.

'कपिल ने साबित किया वो मूर्ख हैं'

हाल ही में एक इंटरव्यू में पत्रकार विक्की लालवानी ने दावा किया कि कपिल शर्मा ने न सिर्फ उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्हें फोन किया, बल्कि उन्हें धमकाया और गालियां भी दीं. इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, ‘मेरी सहेली’ नाम के पॉडकास्ट में बात करते हुए ललवानी ने कहा- 24 अप्रैल 2018 को मुझे कपिल शर्मा का फोन आया. उन्होंने कहा कि मैं जो भी लिखता हूं, वह उनके खिलाफ होता है और फिर उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत बुरी तरह से बात की. उस घटना के साथ कपिल ने खुद को मूर्ख साबित कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि वह किस तरह के इंसान हैं.

'जो दिखते हैं वो असली कपिल शर्मा नहीं'

ललवानी ने आगे कहा- पहले भी कई कलाकारों को मीडिया की लिखी बातों से आपत्ति रही है, लेकिन किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया. अगर आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते, तो वह आपकी मर्जी है. अगर किसी खबर से आपत्ति है, तो आप हमें लिख सकते हैं या हमारे ऑफिस आकर बात कर सकते हैं. हमेशा कोई न कोई तरीका होता है अपनी बात रखने का. लेकिन कपिल लगातार गलत बातें कहते रहे और तब जनता ने कपिल शर्मा का असली चेहरा देख लिया. जो कपिल शर्मा गोविंदा के साथ नाचते हैं और अर्चना पूरन सिंह के साथ हंसते हैं, मुझे वह असली कपिल शर्मा नहीं लगते.

वहीं काम की बात करें तो कपिल शर्मा इस वक्त अपने शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के तीसरे सीजन को होस्ट कर रहे हैं. हाल ही में वह फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ में भी नजर आए थे. यह फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन धुरंधर फिल्म की जबरदस्त लहर के चलते बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. इसके बाद इसे इसी महीने दोबारा रिलीज किया गया.

