रणवीर सिंह ने की थी 'कांतारा' के देवों की मिमिक्री, इस एक्टर को नहीं पड़ा फर्क, बोला- मेरी सोच अलग...

एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म किसी शेर की तरह दहाड़ रही है. ऑडियंस रणवीर के काम की भी जमकर तारीफ कर रही है. लेकिन 'धुरंधर' से पहले एक्टर को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था. उन्होंने 'कांतारा चैप्टर 1' में दिखाए देवों की मिमिक्री की थी, जिससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुईं.

और पढ़ें

'धुरंधर' की रिलीज से कुछ दिन पहले रणवीर सिंह, एक इवेंट में पहुंचे थे जहां 'कांतारा' वाले ऋषभ शेट्टी भी मौजूद थे. एक्टर ने कन्नड़ स्टार की फिल्म की जमकर तारीफ की. उन्होंने क्लाइमैक्स सीन का जिक्र किया जिसमें ऋषभ का काम शानदार था. रणवीर ने इस दौरान उस सीन को एक्ट करके दिखाया, जिसमें ऋषभ के किरदार के अंदर चामुंडी माता आती हैं.

रणवीर सिंह के 'कांतारा' विवाद पर क्या बोले गुलशन देवय्या?

रणवीर ने इसे 'फीमेल भूत' कहकर उस सीन को मिमिक किया था. इसके बाद, एक्टर को जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. बात इतनी बढ़ गई थी कि रणवीर को सामने से माफी मांगनी पड़ी. अब रणवीर के साथ हुई इस कॉन्ट्रोवर्सी पर 'कांतारा चैप्टर 1' के एक्टर गुलशन देवय्या का रिएक्शन आया है.

जूम संग बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता रणवीर सिंह ने ऐसा क्यों किया. रणवीर सिंह तो रणवीर सिंह है ना. कोई नहीं जानता कि वो क्या सोचते हैं और क्यों करते हैं. मुझे तो ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा नजरिया अलग है. मेरी पहचान, मेरी संस्कृति, मैं इन बातों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता. मैं समझ सकता हूं कि लोग इसका इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं. ऋषभ को मेरा बहुत सम्मान है, जो बार-बार उन्हें ऐसा ना करने को कह रहे थे.'

Advertisement

'ये उनके लिए जरूरी है. वो संस्कृति में विश्वास करते हैं, इसी वजह से वो इसे इतने अच्छे तरीके से निभा पाते हैं. रणवीर ने इसके लिए माफी भी मांग ली है. इसे पीछे छोड़ दो और भूल जाओ, ये मेरी राय है. मैं किसी को नहीं बता रहा कि क्या करना चाहिए, माफी स्वीकार करनी है या नहीं. मैं कुछ नहीं कह रहा. लोग जो चाहें करें. मेरी राय का असर सिर्फ मुझ पर और मेरी मानसिक शांति पर है. मुझे बस अपनी दिमागी संतुलन की फिक्र है.'

बता दें कि गुलशन देवय्या ने फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में राजा कुलशेखर का रोल प्ले किया था, जिसमें उनकी जमकर तारीफ हुई थी. अभी हाल ही में उन्हें पंकज त्रिपाठी द्वारा प्रोड्यूस की गई वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' में देखा गया, जो यूट्यूब पर फ्री में स्ट्रीम हो रही है.

---- समाप्त ----