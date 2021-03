Thalaivi: कंगना ने जीता दिल, यूजर्स बोले- 5वां नेशनल अवॉर्ड भी होगा तुम्हारा

लंबे समय से चर्चा में रही कंगना की इस फिल्म के ट्रेलर का सभी को इंतजार था. अब जब ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है तो इसपर लोगों के रिएक्शन का तांता लग गया है. सभी ने ट्रेलर को बेहद पॉज‍िट‍िव रिस्पॉन्स दिया है. ट्व‍िटर से लेकर यूट्यूब तक, कमेंट में कंगना के तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं. एक शब्द में अगर हम लोगों का रिएक्शन बताएं तो ट्रेलर को 'Flawless' यानी बिना किसी एक गलती का बताना सटीक होगा.

लोगों ने ट्रेलर के हर एक सीन पर रिएक्ट किया है. संसद भवन वाले सीन पर जब ब्लैक साड़ी में आक्रोश‍ित कंगना बाहर निकलती हैं, उस सीन ने कईयों का दिल जीता है. एक यूजर ने लिखा- 'स‍िर्फ यही अकेला सीन सारे अवॉर्ड ले आएगा'. एक अन्य यूजर ने लिखा- 'यह सीन हेटर्स को जलाने के लिए काफी है...पांचवें नेशनल अवॉर्ड के लिए तैयार हो जाएं...Fantastic'.

This scene alone will get her all the awards#ThalaiviTrailer pic.twitter.com/IeI6YJlf07 — Madhubala 🥳 (@aaradhyadaily) March 23, 2021

Ladies and gentlemen,



We present to you Kangana’s fifth National Film Award performance.#ThalaiviTrailer pic.twitter.com/MhBMYyY4Bt — Kangana Ranaut Daily (@KanganaDaily) March 23, 2021

This Parliament seen is enough to burn her haters🔥🔥🔥Get Ready for the 5th National Award @KanganaTeam.... #ThalaiviTrailer is Fantastic... 🔥🔥🔥 Congratulations 💯💯💯🎊❤️ pic.twitter.com/iQ0zVBaUrJ — Aryan Rajput (@AryanRajput21) March 23, 2021

एक और यूजर ने लिखा- 'कंगना रनौत एक्ट‍िंग के अपने नेक्स्ट लेवल पर हैं... इतना शानदार विजुअल ट्रीट'. इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी जमकर ट्रेलर के साथ-साथ कंगना रनौत की प्रशंसा की है.

THALAIVI Trailer is MIND-BLOWING 🤩



Kangana portrays the character arc of a young Jayalalithaa transforming from an actress to a woman standing up for her honour and becoming the Chief Minister of Tamil Nadu with absolute precision



EXPECTED BLOCKBUSTER 💥✨#ThalaiviTrailer pic.twitter.com/tkKnufAiOH — Go Corona Go (@GoCoronaGo14) March 23, 2021

Kangana Ranaut did Justice to Amma's character. Another National award loading for Kangana.#ThalaiviTrailer pic.twitter.com/PxdSCFcDTc — Depression padukone (@JNUwaliAunty) March 23, 2021

Bollywood Queen Kangana Ranaut is coming for her 5th National Award#ThalaiviTrailer @KanganaTeam pic.twitter.com/1mKXvmPiUh — 𝐊𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲 👸🏻 (@kanganagalaxy) March 23, 2021

Watched a Soul satisfying trailer after so long #ThalaiviTrailer pic.twitter.com/wixXIP8fDM — shash (@SabhyaLadka) March 23, 2021

she really did justice to Jaya Amma character#ThalaiviTrailer pic.twitter.com/hJLYSgRrkQ — Ankita Thakur (@ankita_thakur2) March 23, 2021

Kangana captured her essence which is the most important part of an actors job when portraying real life characters.#ThalaiviTrailer pic.twitter.com/YBqPYAbLMS — Madhubala 🥳 (@aaradhyadaily) March 23, 2021

Women empowerment ka dusra name hi Kangna Ranaut he... Loved this powerful trailer... Kangna is such a good actress she makes you feel what her character feels everytime😍🔥#ThalaiviTrailer #KanganaRanaut pic.twitter.com/UUtLqDZa3F — axay patel🔥🔥 (@akki_dhoni) March 23, 2021

कंगना ने घटाया-बढ़ाया 20 किलो वजन

कंगना ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है. उन्होंने अपने फिजिक पर भी काफी काम किया है. फिल्म के लिए 20 किलो वजन बढ़ाना और फिर उसे कुछ महीने के भीतर कम करना उनके लिए बड़ा चैलेंज था जिसे इस बायोपिक के शूट के दौरान फेस किया. लेकिन कंगना ने इसे बखूबी निभाया.

थलाइवी में कंगना के अलावा भाग्यश्री, अरविंद स्वामी, Shamna Kasim, जिस्सू सेनगुप्ता, प्रकाश राज जैसे सितारे हैं. फिल्म को ए.एल विजय ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज की जाएगी. एक्ट्रेस कंगना रनौत की महत्वाकांक्षी फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये फिल्म तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक है.