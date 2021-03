करीना कपूर खान ने गर्ल गैंग संग शेयर की तस्वीर, कैप्शन में लिखा- गुड लाइफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं. करीना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वे अपना हर पल फैंस के साथ साझा करती दिखाई देती हैं. करीना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका गर्ल गैंग भी दिखाई दे रहा है. उनकी ये तस्वीर फैंस को बेहद पसंद आ रही है. करीना कपूर ने 21 फरवरी को बेटे को जन्म दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक, करीना कपूर सेलिब्रिटी कुकिंग शो में नजर आ सकती हैं.

करीना के साथ गर्ल गैंग

करीना ने ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है. इस फोटो में देखा जा सकता है, एक्ट्रेस के साथ तान्या घावरी, योगा इंस्ट्रक्टर अंशुका परवानी और शिबानी माधवलाल सत्यानी नजर आ रही हैं. करीना ने पिक्चर को शेयर करते हुए कई फनी स्टिकर का भी इस्तेमाल किया है. फोटो को साझा करते हुए करीना ने लिखा, "गुड लाइफ" पिक्चर में देखा जा सकता है करीना ब्लू फ्लोरल ड्रेस में काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.

कुकिंग शो में आ सकती हैं नजर

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, करीना कपूर कुकिंग शो Star Vs Food में नजर आ सकती हैं. इस शो के दौरान एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मास्टर शेफ की सुपरविजन में अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते दिखाई देंगे.आपको बता दें कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी करीना कपूर खान ने लगातार काम किया था. करीना कई विज्ञापनों के साथ अपने चैट शो What Women Want में लगातार नजर आईं. साथ ही एक्ट्रेस ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग भी पूरी की थी.

21 फरवरी 2021 को दिया बेटे को जन्म

21 फरवरी 2021 को सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने अपने घर नन्हे मेहमान का स्वागत किया है. हालांकि कपल ने अभी तक अपने छोटे बेटे का नाम और चेहरे का खुलासा नहीं किया, जिसको जानने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें अपने छोटे बेटे के जन्म के बाद से ही यह कपल काफी चर्चा में हैं. मालूम हो करीना और सैफ का एक बेटा पहले से है जिनका नाम तैमूर है. तैमूर का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था.