बीएमएसी की कार्रवाई पर कंगना का रिएक्शन, मेरी मुंबई अब PoK हो गई

बीएमसी मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चला रही है. बीएमसी की इस कार्रवाई पर कंगना रनौत का रिएक्शन भी आया है. कंगना ने ट्वीट कर लिखा- मैं कभी गलत नहीं हूं. ये मेरे दुश्मनों ने बार-बार साबित किया है. इसलिए मेरी मुंबई अब PoK बन गई है.#deathofdemocracy

I am never wrong and my enemies prove again and again this is why my Mumbai is POK now #deathofdemocracy 🙂 pic.twitter.com/bWHyEtz7Qy