'इमरजेंसी' के साथ कंगना रनौत की डेढ़ साल बाद ट्विटर पर वापसी, यूजर्स बोले- बधाई हो

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के फैन्स के लिए खुशखबरी है. वह ट्विटर पर पूरे डेढ़ साल बाद वापस आ गई हैं. एक्ट्रेस ने फर्स्ट ट्वीट कर लिखा है- हेलो दोस्तों. वापस लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने फिल्म 'इमरजेंसी' का बिहाइंड द सीन वीडियो भी शेयर किया है. साथ ही रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है. कंगना ने लिखा है- 'इमरजेंसी' की शूटिंग पूरी हो चुकी है. सिनेमाघरों में आप सभी से 20 अक्टूबर 2023 में मुलाकात होगी.

फैन्स हुए खुश

फैन्स कंगना रनौत की वापसी की खबर सुनकर खुशी से झूम उठे हैं. एक फैन ने लिखा, 'वेलकम बैक क्वीन'. एक दूसरे फैन ने 'इमरजेंसी' फिल्म को लेकर कहा है कि कंगना रनौत की यह अबतक की बेस्ट फिल्म होने वाली है. 'क्वीन' को भी शायद यह बॉक्स ऑफिस कमाई में पीछे छोड़ दे. कंगना आप शानदार काम करती हैं. जय हो.

Hello everyone, it’s nice to be back here 🙂