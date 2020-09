कंगना ने उर्मिला मातोंडकर को कहा सॉफ्ट पोर्न आर्टिस्ट, बॉलीवुड ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड और कंगना रनौत के रिश्ते कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं. सुशांत मामले में कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री के माफिया को अपना निशाना बनाया था. इसके बाद वे महाराष्ट्र सरकार से टकरा गईं. अब वे उर्मिला मातोंडकर को खरी-खरी सुनाने में लगी हुई हैं. हद तो तब हो गई जब कंगना ने उर्मिला को अपने टीवी इंटरव्यू में सॉफ्ट पोर्न स्टार बता दिया.

Liberal brigade once virtually lynched a renowned writer in to silence for saying people like Sunny Leone should not be our role models, Sunny is accepted by the industry and entire India as an artist, suddenly fake feminists equating being a porn star to something derogatory 🙂 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2020

अपने टीवी इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि उर्मिला मातोंडकर को उनकी एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता था. उन्होंने कहा, 'उर्मिला भी एक सॉफ्ट पोर्न स्टार है. मैं जानती हूं ये बहुत बेबाक बात है. लेकिन उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता. तो किस लिए वो जानी जाती हैं? सॉफ्ट पोर्न करने के लिए. अगर उन्हें टिकेट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं?

कंगना ने इसी से मिलता-जुलता ट्वीट भी किया, जिसके बाद बॉलीवुड ने उर्मिला मातोंडकर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. स्वरा भास्कर, अनुभव सिन्हा सहित तमाम स्टार्स उर्मिला के सपोर्ट में आए, स्वरा ने लिखा, 'प्रिय उर्मिला जी, फिल्म मासूम, चमत्कार, रंगीला, जुदाई, दौड़, सत्या, भूत, कौन, जंगल, प्यार तूने क्या किया, तहजीब, पिंजर, एक हसीना थी में आपकी बेहतरीन परफॉरमेंस को याद कर रही हूं. आपकी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स ने सभी को अपना कायल बनाया था. लव यू.

Dear @UrmilaMatondkar ji, remembering ur outstanding performances in Masoom, Chamatkaar, Rangeela, Judaai, Daud, Satya, Bhoot, Kaun, Jungle, Pyaar Tuney Kya Kiya, Tehzeeb, Pinjar, Ek Hasina Thi.. among others and have marvelled at your acting chops & brilliant dancing! Love u 💓 — Swara Bhasker (@ReallySwara) September 16, 2020

वहीं अनुभव सिन्हा ने लिखा, 'मन किया कि सबसे खूबसूरत, एलिगेंट, एक्सप्रेसिव एक्ट्रेस को प्यार भेजूं. @UrmilaMatondkar.' साथ ही सुजैन खान की बहन फराह खान अली ने भी उर्मिला के सपोर्ट में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'क्लास अभी भी गुस्सा होकर बातें नहीं बनाती. वो शाइन करती है. @UrmilaMatondkar #JayaBachchan @ReallySwara @taapsee @SonuSood @dreamgirlhema आप सबसे ब्राइट शाइन करो.' यहां तक कि टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी कंगना की बात को गलत बताया है.

Just felt like saying this to one of the most beautiful, elegant, evocative, expressive actresses ever. Sending you love @UrmilaMatondkar — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) September 16, 2020

Very sad statement by @KanganaTeam for @UrmilaMatondkar. Its proven in time & again that arrogance can let you down at any given moment. — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) September 17, 2020

उर्मिला का कंगना रनौत से सवाल

आजतक से बातचीत में उर्मिला ने कंगना रनौत से आग्रह किया था कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन बड़े नामों का खुलासा कर ही दें जिन्हें वो बॉलीवुड के ड्रग माफिया के गैंग का हिस्सा बताती हैं. साथ ही उन्होंने सवाल उठाये थे कि कंगना कब तक विक्टिम कार्ड खेलती रहेंगी. उर्मिला ने ये भी कहा था कि वे कंगना को अच्छा एक्टर मानती हैं, जिसने अपने बढ़िया काम से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. साथ ही उन्होंने कहा था कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि कंगना को इंडस्ट्री के हर एक इंसान से दिक्कत कैसे हो सकती है.