नास्तिकों पर कंगना रनौत की ऐसी है सोच, बताए फ्रीडम ऑफ स्पीच के मायने

एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाकीपन के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. जबसे उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा है वे अपने विचार दर्शकों के समक्ष खुलकर जाहिर करती हैं. धर्म, जाती, राजनीति और मनोरंजन समेत वे विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं और समाज में चल रही कुरीतियों का भी आलोचना करती नजर आती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया पर छूट मिलने के बावजूद कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिससे लोग मर्यादा ना लांघे और अपने धर्म, देवी-देवताओं का सम्मान करें.

कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा- कोई भी अगर रामकृष्ण परमहंस, मां दुर्गा या अल्लाह, क्राइस्ट का कार्टून बनाता है तो वो सजा का हकदार है. अगर वो वर्क प्लेस पर या सोशल मीडिया पर ऐसा करता है तो उसे तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए. अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए.

I can choose not to believe in your God, that’s fine, it’s not a crime, I can express how I don’t agree with your religion, yes !! that’s freedom of expression, learn to live with my voice, you have learnt to slit my throat cause you have no answers to my questions, ask yourself.