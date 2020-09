कंगना रनौत ने मुंबई को बताया POK, बयान पर ट्रेंड कर रहे ये फनी मीम!

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार अपने बयानों के जरिए खूब सुर्खियां बटोरी हैं. उन्हें अपने फैन्स का भी भरपूर समर्थन मिला है. लेकिन अब जब कंगना ने मुंबई की POK से तुलना कर दी है, तब उनके फैन्स भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं. हर कोई कंगना के इस बयान की निंदा कर रहा है और उन्हें ट्रोल करने की कोशिश.

कंगना पर फनी मीम वायरल

सोशल मीडया की दुनिया में में हर मुद्दे पर मीम काफी जल्दी बन जाते हैं और ट्रेंड भी करने लगते हैं. अब कंगना के इस विवादित बयान पर भी कई तरह के मीम सामने आए गए हैं. कुछ मीम जरूर कंगना को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मीम के जरिए कंगना को ट्रोल किया जा रहा है. हर कोई कंगना को मुंबई ना आने की नसीहत तक दे रहा है.

एक ट्रोल में कंगना की फिल्म क्वीन के जरिए ही एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है. फोटो में कंगना कह रही हैं- मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है. वहीं और मीम में दिखाया जा रहा है कि कंगना हमेशा खुद को ही ठीक समझती हैं. उनकी नजरों में बाकी सभी झूठे और गलत हैं. मीम में ऋतिक से लेकर महेश भट्ट का नाम शामिल है. कुछ मीम्स ऐसे भी हैं जहां पर कंगना को वन मैन आर्मी के रूम में दिखाया जा रहा है. तारक मेहता के मीम के जरिए कंगना हेटर्स को कहा जा रहा है- चुप हो जा सातवी फेल. वहीं कई ऐसे भी मीम देखने को मिल रहे हैं जहां पर कंगना झांसी की रानी के रूप में अकेले खड़ी हैं और सभी ट्रोल्स का सामना कर रही हैं.

Kangana after being troll on every other day #कंगना_रनौत_चल_निकल pic.twitter.com/33PfFmAmRa — Andekha Anjaan (@AndekhaAnjaan) September 3, 2020

#कंगना_रनौत_चल_निकल Waiting for Congress and shiv Sena to trend new hastag on kangna...😂😂😂 pic.twitter.com/21wFfrzH9z — Anshul Vishwanath (@Vnathanshul4) September 3, 2020

She doesn't feel safe in Mumbai, India.. Compares Mumbai with PoK.



Meanwhile Indians : #कंगना_रनौत_चल_निकल pic.twitter.com/IJqC22tyMf — अमित ™ (@HRxFan_boy) September 4, 2020

#कंगना_रनौत_चल_निकल

Meanwhile Nepo Kids And Deepika Be Like pic.twitter.com/Bl14dvEqsd — Sairaj Sonne (@_i_am_s_s) September 4, 2020

वैसे कुछ समय पहले कंगना अपने ड्रग वाले ट्वीट की वजह से भी ट्रोल हो गई थीं. उन्होने टाइपो करते हुए विक्की कौशल को विक्की कौशिक लिख दिया था. उनकी उस गलती पर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम वायरल हो गए थे. लेकिन इस सब के बावजूद भी कंगना ना अपने बयानों से पीछे हटती हैं और ना ही उनका अग्रेशन कम होता हैं. उन्होंने तो अब सीधे शिवसेना नेता संजय राउत को चुनौती देते हुए कह दिया है कि वे 9 सितंबर को मुंबई आने वाली हैं.