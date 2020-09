उर्मिला का कंगना पर निशाना, 'थैंकलेस लोग ही मुंबई की PoK से तुलना कर सकते हैं'

एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने मुंबई वाले बयान को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. कंगना ने कहा था कि उन्हें अब मुंबई पुलिस से डर लगता है. इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए.

इसके बाद कंगना ने ट्वीट कर लिखा था- शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं. पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है. ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की तरह क्यों लग रहा है?

कंगना के इस बयान ने सनसनी पैदा कर दी है. अब इस मामले में कई स्टार्स उतर गए हैं. सोनू सूद, दिया मिर्जा, स्वरा भास्कर, रितेश देशमुख सहित कई स्टार्स मुंबई के सपोर्ट में लिख रहे हैं. एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी ट्वीट कर कंगना पर निशाना साधा है.

क्या लिखा उर्मिला ने?

उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट कर लिखा- महाराष्ट्र भारत का सांस्कृतिक और बौद्धिक चेहरा है...और महान शिवाजी महाराज की भूमि. मुंबई ने लाखों भारतीयों को खिलाया है, उन्हें नेम-फेम और ग्लोरी दिया है. केवल अकृतज्ञ लोग ही इसकी पीओके के साथ तुलना कर सकते हैं. #EnoughIsEnough

#आमचीमुंबई #mumbaimerijaan #जयमहाराष्ट्र ❤️

Maharashtra is cultural n intellectual face of India..land of Great Shivaji maharaj. Mumbai has fed millions of Indians n given them Name Fame n Glory.Only ungrateful can compare it with POK..Shocked n disgusted #EnoughIsEnough #आमचीमुंबई #mumbaimerijaan #जयमहाराष्ट्र ❤️