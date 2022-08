गिरफ्तारी के बाद अचानक बिगड़ी KRK की तबीयत, सीने में उठा दर्द, ले जाया गया अस्पताल

कमाल आर खान इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. खुद को क्रिटिक बताने वाले केआरके अपने विवादित ट्वीट की वजह से परेशानी में फंस चुके हैं. कमाल आर खान को बीते दिन मुंबई पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद केआरके की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा.

केआरके की बिगड़ी तबीयत

केआरके की गिरफ्तारी के बाद बोरिवली कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का फैसला सुनाया. लेकिन गिरफ्तारी के बाद कमाल आर खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, कमाल आर खान को गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द उठा, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के शताब्दी अस्पताल में ले जाया गया.

Maharashtra | Kamal Rashid Khan was brought to Shatabdi Hospital in the Kandivali area of ​​Mumbai today evening after he complained of having chest pain.



He was arrested by Malad Police in Mumbai today, over his controversial tweet in 2020. https://t.co/1s3svuEYCt