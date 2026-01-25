जेल पहुंचे कमाल आर खान, पुलिस ने काले कपड़े से ढका चेहरा, वीडियो हुआ वायरल

खुद को नंबर वन फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान यानी KRK एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. इस बार मामला उनके किसी तीखे ट्वीट या विवादित फिल्म रिव्यू का नहीं, बल्कि खतरनाक फायरिंग से जुड़ा है. शनिवार को मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने ओशिवारा फायरिंग केस के सिलसिले में केआरके को 27 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

वहीं कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय केआरके का जो हुलिया नजर आया, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. कड़ी पुलिस सुरक्षा और चेहरे पर काले कपड़े के साथ केआरके का वीडियो देख सब हैरान हो गए.

चेहरे पर काला कपड़ा और भारी सुरक्षा

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब पुलिस केआरके को कोर्ट से बाहर ले जा रही थी, तो उनका चेहरा पूरी तरह से एक काले कपड़े से ढका हुआ था. दो पुलिसकर्मियों ने पकड़ा हुआ था ताकि वे मीडिया और वहां मौजूद भीड़ के बीच से सुरक्षित निकल सकें.

केआरके का यह रूप उनके रील लाइफ टशन से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उन्हें पुलिस वैन तक ले जाया गया, जिसने इस मामले की गंभीरता को साफ तौर पर बयां कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल ये पूरा मामला 18 जनवरी 2026 का है, जब अंधेरी के ओशिवारा इलाके की नालंदा सोसाइटी में अचानक गोलियां चलने से हड़कंप मच गया था. पुलिस को सोसाइटी की रिहायशी बिल्डिंग से दो गोलियां मिली थीं—एक गोली दूसरी मंजिल पर मिली और दूसरी चौथी मंजिल पर. जांच में पता चला कि इनमें से एक फ्लैट किसी राइटर-डायरेक्टर का है, जबकि दूसरे में एक मॉडल रहती है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन रिहायशी इलाके में हुई इस फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे.

शुरुआत में पुलिस के लिए यह गुत्थी सुलझाना मुश्किल था कि गोलियां आखिर आईं कहां से, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था. इसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया गया. फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि गोलियां पास के ही एक बंगले से चली थीं. जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, तो पता चला कि वह बंगला कथित तौर पर केआरके का ही है. इसी सुराग के आधार पर ओशिवारा पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और केआरके को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया.

केआरके ने दी अजीबोगरीब सफाई

पुलिस पूछताछ के दौरान केआरके ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन उन्होंने इसे महज एक हादसा करार दिया. केआरके ने दावा किया कि वह अपने लाइसेंसी हथियार की सफाई कर रहे थे और उसी दौरान गलती से गोली चल गई. उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने केवल चेक करने के लिए फायर किया था और उन्हें लगा था कि गोली पास के झाड़ियों वाले इलाके में गिर जाएगी.

केआरके का बहाना यह था कि तेज हवा चलने के कारण गोलियों की दिशा बदल गई और वे रिहायशी बिल्डिंग की खिड़कियों से जा टकराईं. फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है.

