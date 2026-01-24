scorecardresearch
 
गिरफ्तारी से पहले कमाल आर खान ने किया था फिल्म 'बॉर्डर 2' का रिव्यू, कही थीं ये बातें...

विवादास्पद एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान को मुंबई पुलिस ने ओशिवारा फायरिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने बॉर्डर 2 को लेकर रिव्यू दिया था.

फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Photo: X/@kamaalrkhan)
एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान, जिन्हें KRK के नाम से जाना जाता है, अब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. मुंबई पुलिस ने ओशिवारा फायरिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आज एक्टर को अंधेरी कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं अपनी गिरफ्तारी से पहले KRK ने फ्राइडे रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' का रिव्यू भी किया था. 

फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर जमकर क्रेज देखा जा रहा है. इस बीच ट्रेड वेबसाइट सेकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने नेट 30 करोड़ रुपये की ओपनिंग की है. हालांकि ओपनिंग डे के फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है. 

केआरके को कैसी लगी फिल्म?
खुद को 'नंबर 1 फिल्म क्रिटिक' कहने वाले KRK का बॉलीवुड सितारों के साथ छत्तीस का आंकड़ा रहा है. फिल्मों को लेकर उनके रिव्यू में काफी कंट्रोवॉर्शियल कमेंट्स होते हैं. वहीं अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर तीन पोस्ट किए थे. उन्होंने लिखा, 'डायरेक्टर अनुराग सिंह बॉर्डर 2 के दूसरे हाफ को पहले हाफ से मैच नहीं कर पाए. लेकिन यह इंडियन ऑडियंस के लिए एक फील गुड फिल्म है. तो कहानी भूल जाओ, मेकिंग भूल जाओ, एक्टर्स भूल जाओ और लॉजिक भूल जाओ. यह एक ऐसी फिल्म है, जो लोगों को पसंद आएगी, इसलिए यह पक्का हिट होगी. मेरी तरफ से 3 स्टार.'

इसके अलावा उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, बॉर्डर 2 एक शानदार फिल्म है. डायरेक्टर अनुराग सिंह अपने सबसे अच्छे फॉर्म में हैं. वह हर सीन पर पूरी तरह कंट्रोल में हैं. उन्होंने पक्का टॉप क्लास डायरेक्शन किया है.
दिलजीत दोसांझ अपने सबसे अच्छे फॉर्म में हैं. वह फिल्म की जान हैं.

वरुण धवन को किया ट्रोल
कमाल आर खान ने अपने रिव्यू में एक्टर वरुण धवन को जमकर ट्रोल किया. उन्होंने लिखा, डायरेक्टर अनुराग सिंह वरुण धवन को स्टार मानते हैं और उन्होंने बॉर्डर 2 से उन्हें सुपरस्टार बनाने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है. वह वरुण को सुपरस्टार बनाने के लिए अपनी फिल्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं.  अनुराग ने अहान शेट्टी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया. उन्होंने वरुण को ज्यादा फुटेज देने के लिए दिलजीत का रोल काट दिया. जबकि दिलजीत सबसे अच्छे एक्टर और फिल्म की जान हैं. सनी देओल ने ठीक-ठाक काम किया है.

क्यों गिरफ्तार हुए कमाल आर खान?
18 जनवरी के दिन एक्टर-सोशल मीडिया सेलिब्रिटी केआरके यानी कमाल राशिद खान को मुंबई के ओशिवारा, अंधेरी स्थित एक रिहायशी इमारत पर चार राउंड फायरिंग की थी. इसे लेकर ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है. उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

