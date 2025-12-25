कैलाश खेर के LIVE शो में हंगामा, गाना रोककर बोले सिंगर- जानवरगीरी मत कीजिए

मशहूर बॉलीवुड सिंगर और पद्म श्री सम्मानित कैलाश खेर के शो में एक बड़ी घटना हो गई. ग्वालियर में वो परफॉर्म कर रहे थे, जहां भीड़ अचानक बेकाबू हो गई. लोग बैरीकेट तोड़कर सिंगर के पास स्टेज की तरफ आ गए, जिससे मामला बिगड़ा. हालात इतने नाजुक हो गए थे कि उनके शो को बीच में ही बंद करना पड़ गया.

कहां हो रहा था कैलाश खेर का शो?

क्रिसमस के मौके पर ग्वालियर के मेला मैदान में भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती मनाई जा रही थी. इस अवसर पर वहां एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सिंगर कैलाश खेर भी आए थे. वहां वो अपनी परफॉरमेंस से समा बांध ही रहे थे कि तभी अचानक अफरा-तफरी मच गई.

लोगों की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई. भीड़ बैरीकेट तोड़कर, उसके ऊपर से कूदकर स्टेज तक पहुंच गई. हालात इतने बिगड़ गई कि वहां मौजूद कैलाश खेर को स्टेज से ही कहना पड़ा, 'आप जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं. इस घटना के बाद कार्यक्रम को बीच में ही बंद करना पड़ा. हालांकि अभी तक कोई जान-मान की हानी की खबर सामने नहीं आई है.

कैलाश खेर के लिए उमड़ पड़ी भीड़

कैलाश खेर हिंदी सिनेमा के उन सिंगर्स में से एक हैं, जिनके गाने आज भी लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं. उनके सूफी और इंडियन फोल्क सॉन्ग्स का हर कोई दीवाना रहता है. 'तेरी दीवानी', 'बम लहरी', 'सइयां' जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं. कैलाश खेर पूरे इंडिया में कई सारे लाइव शोज और परफॉरमेंस किया करते हैं.

इससे पहले कैलाश खेर नई दिल्ली और मुंबई में भी लाइव परफॉर्म कर चुके हैं, जहां काफी संख्या में उनके फैंस आए थे. ये शो भी लगभग हाउसफुल था. अब उनका अगला लाइव शो गुजरात के वडोदरा शहर में है, जो 27 दिसंबर को होगा. इसके अलावा, अगले साल भी कैलाश खेर के कई शोज शेड्यूल हैं.

