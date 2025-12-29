scorecardresearch
 
कॉन्सर्ट बीच में छोड़कर क्यों चले गए कैलाश खेर? बोले- बेकाबू हो गए थे लोग

ग्वालियर में अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती के मौके पर ग्वालियर में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी. इस दौरान उन्होंने अचानक स्टेज छोड़ दिया था. अब इस पर कैलाश खेर का रिएक्शन आया है.

ग्वालियर कॉन्सर्ट पर बोले कैलाश खेर (Photo: Instagram/(@kailashkher)
बीते दिनों 25 दिसंबर को ग्वालियर में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर के शो में बड़ी घटना हुई थी. जहां उनके कॉन्सर्ट में भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी. लोग बैरीकेट तोड़कर सिंगर के स्टेज तक पहुंच गए थे. हालात इतने बिगड़े की सिंगर को शो बीच में ही बंद करना पड़ा. अब इस पूरी घटना पर कैलाश खेर का रिएक्शन आया है.

दरअसल सिंगर कैलाश खेर ने ग्वालियर कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज से उतरकर अपना शो रोक दिया था. बताया जा रहा है कि यह कदम दर्शकों के खराब बर्ताव की वजह से उठाया गया था.

हालांकि हाल ही में एक बातचीत में सिंगर ने अपने इस कदम की वजह बताई और कहा कि उन्होंने परफॉर्मेंस बीच में नहीं छोड़ी थी. इसके अलावा, कैलाश ने बताया कि वह बहुत ज्यादा उत्साहित भीड़ को संभालने के लिए स्टेज से नीचे उतरे थे. उन्होंने इवेंट के दौरान दर्शकों के बर्ताव पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की, और इस बात पर जोर दिया कि लाइव शो आपसी सम्मान और समझ पर निर्भर करते हैं.

कैलाश खेर ने क्या कहा?
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कैलाश खेर ने ग्वालियर में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज छोड़ने के अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताया. कैलाश ने कहा, 'देखिए, वे बेकाबू हो गए थे, लेकिन मैंने कॉन्सर्ट से वॉक ऑफ इसलिए किया था ताकि वे शांत हो जाएं.'

कैलाश खेर ने आगे कहा, 'अधिकारी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ कुछ सुन नहीं रही थी. चाहे वह एक्साइटमेंट हो या कुछ और, उस स्थिति में कुछ देर के लिए दूर हटना ही सबसे सही कदम था. लड़के-लड़कियां तो बैरिकेड्स के ऊपर से भी कूद रहे थे. यह बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था.' 

मैं कॉन्सर्ट कैंसिल कर देता- कैलाश खेर
जब वह स्टेज पर वापस आए तो दर्शकों ने परफॉर्मेंस का खूब एन्जॉय किया और जोरदार डांस किया. कैलाश ने कहा, 'मुझे यह बिल्कुल साफ था कि अगर किसी को चोट लगती, तो मैं कॉन्सर्ट कैंसिल कर देता. एक्साइटमेंट को मैनेज करना जरूरी है चाहे वह दर्शकों का हो या कलाकारों का. स्थितियों को ठीक से संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है.'

बता दें कि कैलाश खेर हिंदी सिनेमा के उन सिंगर्स में से एक हैं, जिनके गाने आज भी लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं. उनके सूफी और इंडियन फोल्क सॉन्ग्स का हर कोई दीवाना रहता है.

---- समाप्त ----
