Box office पर 83 का बुरा हाल, डायरेक्टर Kabir Khan बोले- अभी कलेक्शन नहीं प्यार गिन रहे

इनदिनों अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है वो है कबीर खान के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 83. इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे. अब जो फिल्म रिलीज हो गई है तो फैंस के बीच उत्साह जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखा है. फिल्म का बॉक्सऑफिस कलेक्शन ही इस बात का सबूत है कि ये मूवी अब तक ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में नाकामियाब रही है. फिल्म अच्छे रिव्यू मिलने के बाद भी बॉक्सऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है. अब इसपर कबीर खान ने रिएक्ट किया है.

बॉक्सऑफिस कलेक्शन पर कबीर खान ने किया रिएक्ट

ANI से इंटरव्यू के दौरान कबीर खान ने 83 के बॉक्सऑफिस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि- हम इस फैक्ट को मानते हैं कि इस महामारी में फिल्म के बॉक्सऑफिस कलेक्शन पर काफी असर पड़ा है. कई जगह पर थियेटर्स बंद हैं. नाइट शोज नहीं हो रहे हैं. इन सभी फैक्टर पर गौर किया जाए तो इन सभी का असर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला है. मगर अभी हमारा पूरा ध्यान प्यार और दुआएं गिनने में है.

कबीर ने आगे कहा कि- हमारे पास कोई प्वाइंट नहीं है, जिस वजह से हम मायूस हों. इस फिल्म को हर तरफ से प्रशंसा मिल रही है. मुझे यकीन है कि फिल्म जब टेलिवीजन या फिर OTT में रिलीज होगी तो भी इसे ऐसा ही एप्रिसिएशन मिलेगा. जिसने भी ये मूवी देखी है वो डिसप्वाइंटेड नहीं हुआ है और यही किसी फिल्म के लिए असली कामियाबी वाली बात होती है.

कोरोना पर ऐसी है कबीर खान की राय

दिल्ली सरकार के थियेटर्स बंद करने के फैसले पर बात करते हुए कबीर खान ने कहा कि- हमने '83' की रिलीज का लंबे वक्त तक इंतजार किया है. फिल्म को लॉकडाउन की वजह से काफी देरी का सामना करना पड़ा. मगर लोगों का प्यार देखकर मैं कह सकता हूं कि इंतजार का फल मीठा मिला. मगर अब फिर से स्ट्रगल शुरू हो गया है. फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिल्ली एक बड़ा बाजार है.

#83TheFilm gets an open week again, needs to score during holiday period to cover lost ground… Fri 12.64 cr, Sat 16.95 cr, Sun 17.41 cr, Mon 7.29 cr, Tue 6.70 cr, Wed 5.67 cr, Thu 5.21 cr. Total: ₹ 71.87 cr. #India biz. ALL VERSIONS… NOTE: Day 6 and 7 are without #Delhi. pic.twitter.com/564F9wd71Q