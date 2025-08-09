scorecardresearch
 

थिएटर छोड़ क्यों ओटीटी पर 'तेहरान' ला रहे जॉन अब्राहम? एक्टर ने सेंसरशिप पर कहा ये

एक्टर जॉन अब्राहम ने इंडिया टुडे/आजतक संग खास बातचीत में अपनी फिल्म 'तेहरान' से जुड़ी रोचक बातें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया है और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी हिंट दिया है.

'तेहरान' फिल्म के लिए जॉन अब्राहम ने की खास बातचीत (Photo: India Today)
'तेहरान' फिल्म के लिए जॉन अब्राहम ने की खास बातचीत (Photo: India Today)

जॉन अब्राहम अपनी फिल्म 'तेहरान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वो पिछले कुछ वक्त से इसे प्रमोट कर रहे हैं. हाल ही में जॉन ने इंडिया टुडे/आजतक संग अपनी आने वाली फिल्म को लेकर खास बातचीत की. एक्टर ने इंडियन सेंसरशिप से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बताया, जिसका उन्हें फिल्म 'तेहरान' के दौरान भी सामना करना पड़ा था.

क्यों जॉन की फिल्म 'तेहरान' हुई ओटीटी पर रिलीज?

जॉन अब्राहम ने राजदीप सरदेसाई संग बात में बताया कि उन्हें फिल्म 'तेहरान' को लोगों के बीच लाने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी है. उनकी फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं करने दिया गया था. एक्टर ने बताया कि एक वक्त पर उन्हें लगा कि शायद फिल्म पूरी तरह से बंद पड़ जाएगी. लेकिन विदेश मंत्रालय के सपोर्ट से उनकी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल पाया है, जिसके जरिए वो अपनी फिल्म को ऑडियंस के बीच लेकर आ रहे हैं. 

जॉन ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म तेहरान थिएटर में दिखाने के लिए मंजूर हो पाती. मैं विदेश मंत्रालय का आभारी हूं. उन्होंने फिल्म देखी और हमसे कुछ सवाल किए जिसके कारण ये फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए आगे पास हुई. हमने फिल्म में कुछ सीन्स कट किए हैं लेकिन अब हम ऑडियंस को अपनी फिल्म दिखाने के लिए तैयार हैं.' 

इंडिया में सेंसरशिप पर क्या बोले जॉन?

पिछले कुछ वक्त से कई बॉलीवुड की फिल्मों में सेंसर बोर्ड ने अपनी कैंची चलाई है जिससे फिल्ममेकर्स का मानना है कि उनकी फिल्म पर असर पड़ता है. उनके मुताबिक अगर सेंसर फिल्म का एक अहम हिस्सा हटा देते हैं, तो उनकी फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है. कई लोगों का ये भी मानना था कि फिल्मों से सेंसरशिप को हटाया जाए. लेकिन जॉन इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते. उनका मानना है कि फिल्मों में सेंसरशिप जरूरी है.

जॉन ने कहा, 'मुझे लगता है कि सेंसरशिप जरूरी है, लेकिन इसे जिस तरीके से देखा जा रहा है, उस पर सवाल उठ सकता है. क्योंकि क्रिएटिव एक्सप्रेशन और नियमों के बीच संतुलन होना चाहिए. अब तक वो हमारे साथ अच्छे और दयालु रहे हैं और मैंने अपनी फिल्मों में जिम्मेदारी से काम किया है.'

'साफ कहूं तो मैं ना तो राइट-विंग हूं, ना लेफ्ट-विंग. मैं राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हूं, लेकिन राजनीति को जानता हूं. और मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं ईमानदारी से अपनी बात कहूं. मुझे ये चिंता होती है जब राइट तरफ की फिल्में बड़े नंबर्स में ऑडियंस पाती हैं. तब आप एक फिल्मकार के रूप में, खुद से पूछते हैं कि मैं किस रास्ते पर चलूंगा? ज्यादा पैसा कमाने के लिए कमर्शियल फिल्मों का रास्ता अपनाऊं, या अपनी सोच के प्रति सच्चा रहूं? मैंने दूसरा रास्ता चुना है.'

क्या 'तेहरान' है देशभक्ति वाली फिल्म?

जॉन अब्राहम ने आगे ये भी बताया कि उनकी फिल्म 'तेहरान' कोई देशभक्ति वाली फिल्म नहीं है. उनकी फिल्म साल 2012 में भारत कैसा था, इसे दर्शाती है. एक्टर ने आगे ये भी कहा कि वो ज्यादा ऑडियंस पाने की चाहत में 'कश्मीर फाइल्स' या 'छावा' जैसी फिल्में नहीं बना सकते. क्योंकि उन्हें वैसी फिल्में कभी अपनी ओर नहीं खींचती हैं. जॉन के मुताबिक ये उनकी पर्सनल चॉइस में से एक है. 

देशभक्ति वाली फिल्मों पर क्या बोले जॉन?

एक वक्त था जब जॉन अब्राहम स्क्रीन पर अपने एक्शन वाले अवतार के लिए फेमस थे. उनकी बॉडी के भी काफी चर्चे रहते थे. लेकिन फिर वो वक्त आया जब उन्होंने देशभक्ति वाली फिल्म बनानी शुरू की. हालांकि कई लोगों का मानना था कि जॉन एक्शन फिल्मों के अलावा, देशभक्ति वाली फिल्में नहीं कर पाएंगे. मगर उन्होंने सभी को गलत साबित किया.

जब जॉन अब्राहम से पूछा गया कि क्या उनकी एक्शन फिल्मों की छवि के कारण उनपर देशभक्ति वाली फिल्में नहीं कर पाने का दबाव था? तो इसपर उन्होंने कहा, 'हां, मुझपर दबाव था. जब मैं प्रोड्यूसर बना, तब मैंने सबसे पहले लोगों की सोच को बदलने का काम किया. मैंने यही सोचा कि मैं साल में चार फिल्में नहीं करने वाला. मैं सिर्फ एक फिल्म करूंगा जिसकी कहानी में मुझे दम दिखाई दे. अगर वो नहीं भी चलेगी, तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं.'

क्यों अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं जॉन अब्राहम?

जॉन अब्राहम बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने में विश्वास रखते हैं. एक्टर की पत्नी प्रिया रुंचल भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. जॉन से जब पूछा गया कि उनकी पर्सनल लाइफ में पिछले कुछ वक्त से कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई, तो इसपर एक्टर ने कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर इसलिए रखा, क्योंकि उनका मेरी फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं होता. इतने सालों में मेरा कोई एजेंट नहीं रहा जो मेरे लिए बाहर हो रहीं खबरों का ध्यान रख सके.'

'जैसे ही मेरी फिल्म रिलीज हो जाती है, मैं अपनी जिंदगी में चला जाता हूं जहां कोई खबर बनाने वाला मुझतक नहीं पहुंच पाता. और मैं तबतक बाहर नहीं आता जबतक मेरे पास बात करने के लिए कुछ सही चीज ना हो. मैं अपना सारा टाइम अपनी फुटबॉल टीम के साथ बिताता हूं. मैं शिलॉन्ग में एक फुटबॉल अकैडमी भी खोल रहा हूं, जो इंडिया की बेस्ट फुटबॉल अकैडमी होगी. जहां यंग स्टार्स को मैसी या रोनाल्डो बनाया जाएगा. वहीं इसके अलावा मैं स्क्रिप्ट लिखने में बिजी रहता हूं.'

क्यों बॉलीवुड पार्टीज में नहीं जाते जॉन?

जॉन अब्राहम ने आगे ये भी बताया है कि वो कभी बॉलीवुड पार्टीज में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उनका कंफर्ट स्पेस नहीं है. जॉन शराब नहीं पीते हैं और पार्टी में म्यूजिक काफी लाउड बजता रहता है. इसी कारण से वो और उनकी पत्नी पार्टीज में नहीं जातीं. जॉन की लाइफस्टाइल भी बाकी एक्टर्स के मुकाबले काफी अलग है. वो रात के करीब 9.30 बजे सोने चले जाते हैं.

क्या हैं जॉन अब्राहम के आने वाले प्रोजेक्ट्स?

जॉन अब्राहम ने अंत में बताया कि वो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक पर काम कर रहे हैं. उनकी फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. कुछ समय पहले एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने भी कंफर्म किया था कि वो जॉन के साथ इस फिल्म में काम कर रही हैं. 

बात करें फिल्म 'तेहरान' की, तो इसमें जॉन अब्राहम के साथ मानुषी छिल्लर, नीरू बाजवा जैसी एक्ट्रेसिज ने भी काम किया है. फिल्म 14 अगस्त के दिन जी5 पर रिलीज होगी. जिसे अरुण गोपालन ने डायरेक्ट किया है. वहीं 'मैडॉक फिल्म्स' ने जॉन की फिल्म को प्रोड्यूस किया है.

