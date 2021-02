इस Independence Day जॉन अब्राहम का ताबड़तोड़ एक्शन, रकुल प्रीत संग नई फिल्म

साल 2021 एक्टर जॉन अब्राहम के लिए काफी खास रहने वाला है. उनकी एक साथ कई फिल्में रिलीज होने को तैयार खड़ी हैं. एक तरफ ईद पर वे फैन्स को सत्यमेव जयते 2 की सौगात देने जा रहे हैं, वहीं इस स्वतंत्रता दिवस पर भी जॉन का ही जादू चलने वाला है. एक्टर ने ऐलान कर दिया है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर उनकी नई फिल्म अटैक रिलीज होने जा रही है.

इंडिपेंडेंस डे जॉन अब्राहम का ताबड़तोड़ एक्शन

अटैक के साथ जॉन फिर फैन्स के बीच ताबड़तोड़ एक्शन करने वाले हैं. वे एक बार फिर हैरतअगेंज स्टंट कर फैन्स का दिल जीतने वाले हैं. जिस फिल्म को लेकर ज्यादा खबरें नहीं थीं, अब जॉन की एक घोषणा ने जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है. अटैक में जॉन के अपोजिट एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को कास्ट किया गया है जो इससे पहले और भी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं. अपनी नई फिल्म को लेकर जॉन ने ट्वीट किया है. वे कहते हैं- बेहतरीन एक्शन और लाजवाब कहानी के साथ अटैक तैयार है. ये जॉनर मुझे काफी पसंद है. 13 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली है.

“Attack" - a taut, action entertainer with a strong storyline...a genre I love! In theatres, this Independence Day..Release Date- 13th August, 2021 @PenMovies @johnabrahament @jayantilalgada @ajay0701 @LakshyaRajAnand @MogreYogendra @minnakshidas @SanyukthaC