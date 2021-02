बिग बॉस को मिल गए टॉप 3 कंटेस्टेंट, फिनाले की रात शॉकिंग एविक्शन!

बिग बॉस सीजन 14 में कई बार सीन पलटा गया है. कई नाटकीय मोड़ देखने को मिले हैं. इन ट्विस्ट एंड टर्नस की वजह से देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो दर्शकों का लगातार मनोरंजन करता रहा. लेकिन अब फिनाले में तमाम फैन्स को बड़ा झटका लगने वाला है. सबसे बड़ा सीन पलट दिया गया है. खबर है कि ट्रॉफी जीतने की रेस से अली गोनी बाहर हो गए हैं.

बिग बॉस का सबसे बड़ा एविक्शन

खबरी के मुताबिक कम वोट्स की वजह से अली गोनी को बाहर कर दिया गया है. उनका ये शानदार सफर ट्रॉफी के इतने करीब आने के बाद खत्म हो चुका है. वहीं कहा ये भी जा रहा है कि राखी सावंत ने भी मेकर्स द्वारा 14 लाख रुपये लेकर खुद को इस रेस से बाहर कर लिया है. वे भी अब ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हैं. ऐसे में सीजन 14 के टॉप 3 कंटेस्टेंट हैं- राहुल वैद्य, रुबीना दिलैक और निक्की तंबोली. अब जब से ये खबर वायरल हुई है, कई फैन्स का दिल टूटा है. कोई भी अली गोनी को एविक्ट होता हुआ नहीं देख रहा था, वहीं राखी का भी ट्रॉफी को छोड़ मेकर्स की डील मानना कई को हैरान कर गया है. निक्की तंबोली का भी इस रेस में आगे निकल टॉप 3 में जगह बनाना कई को हजम नहीं हो रहा है.

Exclusive and Confirmed



Most Shocking Elimination of the season. We have got top 3 nowhttps://t.co/9RJ85Uiu9o