'मेरे जैसी बॉडी होती तो...', छोटे कपड़े पहनने पर ट्रोल हुई 56 की एक्ट्रेस, दिया जवाब

हॉलीवुड की टॉप सिंगर्स में से एक जेनिफर लोपेज सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में जेनिफर लोपेज ने लास वेगास के सीजर्स पैलेस में 'अप ऑल नाइट लाइव' शो किया. 56 साल की जेनिफर को अपनी बोल्डनेस और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है. हालांकि, कई बार पॉप आइकन को हेटर्स का सामना भी करना पड़ता है. हाल ही में सिंगर ने उन क्रिटिक्स को जवाब दिया जो अक्सर उनकी फैशन चॉइस और अपीयरेंस पर कमेंट करते हैं. जेनिफर लोपेज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो ऑनलाइन ट्रोलिंग से बिल्कुल प्रभावित नहीं होतीं.

जेनिफर ने हेटर्स को दिया जवाब

लास वेगास में शो के दौरान, सिंगर जेनिफर लोपेज ने बीच में रुककर उन आलोचनाओं को सीधे जवाब किया, जो उन्हें उनके आउटफिट्स के बारे में मिलती रहती हैं. स्टेज पर खड़ी लोपेज ने उन टिप्पणियों का जिक्र किया, जो अक्सर उनपर की जाती हैं, जैसे कि 'वो हमेशा ऐसे ही क्यों कपड़े पहनती है?', 'वो अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहनती?', 'वो हमेशा नंगी क्यों रहती है?'

सुपरस्टार जेनिफर लोपेज ने इस सभी बातों का एक मजेदार और आत्मविश्वासी जवाब देकर तुरंत दर्शकों का दिल जीत लिया. उन्होंने कहा, 'और मैं कहती हूं, ‘अगर तुम्हारे पास ये बॉडी होती, तो तुम भी नंगे रहते.' यह कमेंट सुनते ही दर्शकों से जोरदार तालियां बजाईं और चीयर करना शुरू कर दिया. इसके बाद लोपेज ने अपने हिट गानों की परफॉरमेंस जारी रखी, जिससे फैंस एनर्जाइज्ड हो गए.

अपने सिग्नेचर स्टाइल को फॉलो करते हुए जेनिफर लोपेज ने 'Up All Night Live' कॉन्सर्ट के दौरान कई बोल्ड और ग्लैमरस आउटफिट्स पहने. उनके सबसे आकर्षक लुक्स में से एक था चमकदार ग्रीन बॉडीसूट, जिसमें फ्रिंज्ड बॉटम था. ये एक ऐसा एंसेंबल था, जो कई लोग डेयरिंग मानेंगे. अपनी वार्डरोब पर लगातार हो रही चर्चा पर बात करते हुए लोपेज ने माना कि वो आलोचनाओं को बस हंसकर टाल देती हैं और फैशन के जरिए खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करना जारी रखती हैं.

अपनी शादियों का उड़ाया मजाक

जेनिफर लोपेज ने सिर्फ फैशन ट्रोल्स को ही नहीं संबोधित किया, बल्कि कॉन्सर्ट के दौरान खुद पर भी जोक किए. अपनी पिछली लास वेगास रेसिडेंसी 'All I Have' (जो 2016 से 2018 तक चली थी) का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर हल्के-फुल्के अंदाज में बात की. सिंगर ने कहा, 'वो तो पलक झपकते बीत गई, है ना? उन लोगों के लिए जो 10 साल पहले ओपनिंग नाइट पर थे. उस वक्त मेरी सिर्फ दो बार शादी हुई थी.' यह टिप्पणी सुनकर दर्शक हंस पड़े, क्योंकि लोपेज ने मजाकिया तरीके से माना कि बीते सालों में उनकी जिंदगी कैसे बदली है.

अपने हल्के-फुल्के मोनोलॉग को जारी रखते हुए जेनिफर लोपेज ने मजाक किया कि कभी-कभी वो भूल जाती थीं कि उन्होंने कितनी बार शादी की है. खुद पर हंसते हुए उन्होंने कहा, 'ये खत्म हो गया और बस, बूम, सब ठीक है. सब अच्छा है. अच्छी खबर ये है कि मैं सीख रही हूं और ग्रो कर रही हूं. अभी हम अपनी हैप्पी एरा में हैं.'

Jennifer Lopez jokes about her marriages during the opening night of her Las Vegas residency. pic.twitter.com/Y0lUib9bRw — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) December 31, 2025

2025 में जेनिफर लोपेज ने हॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर बेन एफ्लेक से तलाक को आधिकारिक रूप से फाइनल किया था. कपल ने जुलाई 2022 में शादी की थी. लेकिन लोपेज ने अगस्त 2024 में तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, फाइलिंग से पहले वे एक साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे थे. लोपेज और एफ्लेक का रिलेशनशिप 2000 के दौर से शुरू हुआ था. वे पहली बार मिले, प्यार में पड़े, सगाई की और फिर अलग हो गए थे. इसके बाद 2022 में दोनों का रोमांस फिर चर्चा में आया. बेन, जेनिफर के चौथे पति थे. अब दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी साथ रोमांस करते दिख जाते हैं.

