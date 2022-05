Jayeshbhai Jordaar Box Office: पहले ही दिन फेल हुए 'जयेशभाई', रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाए बस इतने करोड़

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म जयेशभाई जोरदार रिलीज के बाद से स्ट्रगल कर रही है. ये फिल्म 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. रिलीज के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों के बीच कोई बज नहीं दिख रहा है. खबर आई थी कि फिल्म को देखने कम ऑडियंस थिएटर पहुंच रही हैं. अब फिल्म का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ गया है.

ओपनिंग डे पर जयेशभाई ने कमाए इतने

डायरेक्टर दिव्यांग ठक्कर की बनाई यह फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पसर गई है. इस फिल्म ने पहले ही दिन मुंह की खाली है. बॉक्स ऑफिस पर जयेशभाई जोरदार का ओपनिंग कलेक्शन महज 3.25 करोड़ रुपये हुआ है. बताया गया था कि इस फिल्म ने एक करोड़ रुपये का एडवांस बुकिंग कलेक्शन किया था. जयेशभाई जोरदार की पहले दिन की कमाई बेहद कम है.

#JayeshbhaiJordaar has a shockingly low start on Day 1... Day 2 and 3 very crucial... Fri ₹ 3.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/THTPjHYLeV