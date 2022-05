The Archies First Look: अगस्त्य नंदा-सुहाना खान की डेब्यू फिल्म से पहली झलक आई सामने, अमिताभ बच्चन ने दी बधाई, Video

ये नए स्टार्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है. वीडियो में अगस्त्य नंदा, सुहाना खान, खुशी कपूर फिल्म के बाकी यंग स्टार्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. सभी यंग सेलेब्स वीडियो में हंसते-मुस्कुराते, उछलते-कूदते और नाचते दिख रहे हैं. कोई गिटार बजा रहा है, तो कोई बबल फुला रहा है. साइकिल पर कोई घूम रहा है, तो वहीं सभी मिलकर पिकनिक मना रहे हैं.

द आर्चीज फिल्म में सुहाना खान, खुशी कपूर, अगस्त्य नंदा